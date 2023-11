Argentina es el segundo país con más problemas de trastornos alimenticios

Hoy 30 de noviembre es el Día Nacional contra la Lucha de los Trastornos Alimentarios, un problema que aqueja a muchos adolescentes y jóvenes adultos a lo largo del mundo.

Los trastornos alimentarios pueden apreciarse principalmente en adolescentes, en mayor medida si son mujer, y también en muchos adultos hombres. Manifestándose en señales de conducta tales como tratar de no comer delante de los demás o tener un comportamiento extraño con el cuerpo.

“Pesarse más de las veces recomendadas, cambios de humor, hacer mucho ejercicio, aislamiento social, puede relacionarse con la depresión, subir o bajar de peso notoriamente. También tener demasiado interés por temas nutricionales, hacer rituales vinculados a la alimentación como no compartir la comida con la familia o no tener hambre, además de evitar salir con la familia cuando se trata de comer”, son algunas otras manifestaciones explicó para ((La 97)) Radio Fueguina la nutricionista Natalia Soto.

“En Argentina estamos en el segundo lugar a nivel internacional con la mayor cantidad de personas que sufren este tipo de trastornos, por debajo de Japón”, alertó.

Generalmente tiene que ver con que uno no está conforme con el cuerpo, “el 70% de las personas no están conformes con su cuerpo”, aseguró la Dra. Soto y ocurre tanto con gente que trata de no comer como quienes comen de más.

Particularmente está relacionado con el tema de la ansiedad o el estrés. Uno por ahí eso no lo registra, pasa y no se toma en cuenta qué se consume, cuánto, la cantidad de calorías que se suman por día.

“Lo importante es primero acercarse a un profesional, este tipo de trastornos debe estar tratado con nutricionistas, psicólogos y psiquiatras, ya que se relaciona con problemas en el sueño, ansiedad o no poder relacionarse de manera normal con los alimentos”, recomendó la nutricionista.

También alertó de hábitos que podrían parecer saludables, pero en su exceso marcan un trastorno alimentario tales como el exceso de consumo de agua.

“Aunque preocupa más el alimento que los líquidos, como si solo se pueden comer ciertas cosas. Miedo a ciertos alimentos que no se consumen, inclusive los que solo se consiguen en la dietética”, señaló.

En Río Grande “hay un 25 y 30% de adolescentes con trastornos alimentarios, la mayoría mujeres”, lamentó la Dra. Soto. Algunos inclusive se escudan en dietas particulares para ocultar el trastorno alimentario.

“Hay que estar alerta, hacer cambios y trabajar en casa. Porque inclusive pacientes han llegado haciendo vida normal, pero con un peso bajísimo”, finalizó diciendo la Dra. Soto quien recomendó reforzar la concientización de estos problemas.