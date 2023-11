«El miedo paraliza: Me preocupa pero no me asusta lo que viene»

Federico Zapata García, ministro de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, expresó sus certezas, temores y preocupaciones sobre el futuro de la industria en la provincia en el contexto del cambio de gobierno a nivel nacional.

En extenso diálogo por ((La 97)) Radio Fueguina, el titular de la cartera económica destacó que, aunque se enfrenta un escenario complejo, está dispuesto a asumir el desafío y abordar los desafíos que se avecinan.

«A mí me preocupa, pero no me asusta el contexto que se viene, porque la realidad es que es un trabajo que hay que hacer. Me preocupa, pero no me asusta. Es un escenario complejo que va a requerir justamente tener equipos mucho más consolidados y tener inventiva, iniciativa, una relación estrecha con la Legislatura, con los municipios», afirmó Zapata García.

Destacó que, en lo personal, su mayor preocupación recae en el futuro de la industria fueguina en comparación con temas como el pago del aguinaldo: “Me preocupa mucho más lo que puede llegar a suceder con la industria en la provincia que el pago de aguinaldo, porque el pago de aguinaldo es una función del Estado y tiene que ver con la administración pública en general y los trabajadores”.

Subrayó en cambio que una crisis en el sector industrial, el impacto en la economía provincial, el empleo y la asistencia social sería significativo si las empresas comienzan a despedir personal o reducir su actividad: “Lo que me no me deja dormir es qué va a suceder con la industria fueguina, porque que las empresas empiecen a despedir gente o que no tengan actividad es una preocupación porque va a impactar de lleno en la economía en la provincia, que la provincia financieramente recaude menos, que la provincia tenga que salir hacer una mayor asistencia social. Esto ya lo vimos en la pandemia y la verdad que fue una situación bastante compleja”.

En cuanto al viraje del discurso y las definiciones de Javier Milei respecto de lo que venía sosteniendo, el funcionario evaluó que, en realidad, “es menos disruptivo que lo que sonaba en campaña”. Pero, alertó que “también uno sabe que estos funcionarios, dando por hecho que Caputo va a ser ministro de Economía, uno ya sabe lo que sucedió también en la gestión del ex presidente Macri”.

Zapata García expresó preocupación por la posible orientación hacia el sector financiero en lugar de los sectores productivos que generan empleo. Aunque mencionó que las políticas disruptivas propuestas en campaña parecen menos probables, destacó la importancia de que los funcionarios tengan un conocimiento profundo de la industria fueguina: «Lo óptimo para la provincia es que la persona que ocupe ese cargo sea alguien que tenga vinculación con la industria fueguina y la conozca desde adentro», enfatizó Zapata García.

Refiriéndose a la posible designación del secretario de Industria de la Nación, señaló que sería más tranquilizador si la persona designada conociera la industria fueguina. Aunque reconoció que la familia de Luis Caputo, indicado como futuro ministro de Economía, tiene intereses en la industria fueguina, subrayó la importancia del conocimiento específico del nuevo secretario de Industria.

Finalmente, el contador Zapata García dedicó un solo párrafo a su futuro personal dentro el equipo del gobernador Gustavo Melella: «Vengo trabajando en la administración pública hace 16 años. Siempre estuve a disposición del gobernador y él siempre me fue dando los lugares que él entendía que yo tenía que ocupar. Pero también hay que ser este honesto con uno mismo, cuando toca ocupar un cargo toca, y cuando no, uno acompaña en otros sentidos”, concluyó el ministro de Economía de Tierra del Fuego.