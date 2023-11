Persiste el conflicto entre la conducción provincial de ATE y el Gobierno Provincial, luego de múltiples movilizaciones y un acampe desactivado gracias a la promesa del retorno al diálogo.

En este marco, finalmente el día de ayer representantes del gremio se reunieron con el Ejecutivo, donde se planteó una agenda de temas en común, aunque todo comenzó de la peor manera.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el secretario General de ATE CDP Carlos Córdoba y preocupó con algunas definiciones sobre la reunión de la que participó él, un dirigente de Tolhuin y el ministro jefe de Gabinete Agustín Tita: “No quiero contar lo que pasó porque fue una charla bastante fuerte, pensé en los compañeros porque si fuese por mí terminábamos a las trompadas. Pero luego pensamos en el diálogo y buscar el beneficio que a los compañeros realmente corresponde”.

“Terminamos con un diálogo que va a permitir seguir discutiendo en el sentido de ver cómo cambiamos esto en las próximas semanas”, aseguró.

En este sentido, Córdoba indicó que había mucha bronca y pudieron “sacarse de las tripas” el sentimiento generalizado del gremio en Ushuaia, ya que en su momento “se había hablado con el ministro de Economía sobre cómo debían otorgar los aumentos al básico y otras cuestiones”.

“A nosotros no nos comunicaron nunca que estaba la mesa en Río Grande, fue tal así que cuando firmaron me llamó el secretario de Gobierno y me informó que había un ofrecimiento”, explicó Córdoba y de dicho ofrecimiento particularmente lo alertó el presentismo: “Si hay otro lugar donde ponerlo es en la permanencia, no seguir castigando a los compañeros”.

“Esto puede llevar a que si no está bien aclarado de qué manera va a ser descontado en caso de que el compañero falte o pida permiso para retirarse. No necesitamos que castiguen a los compañeros, sino que se pongan a la altura que se necesita”, denunció.

“Para nosotros es malo el presentismo, sería bueno si tuviéramos un convenio colectivo de trabajo y lo pondríamos como tal, no está hecho así. Esa plata la pudieron haber puesto en otro lugar como permanencia o armar otro tipo de decreto”, fue insistente.

No dio comentarios sobre los dichos de Felipe Concha, su par en la ciudad de Río Grande, sobre la firma del acuerdo: «Me parece que lo tiene que aclarar él. El Gobierno provincial y el ministerio de Trabajo debe informar a las partes como corresponde, sino es una práctica desleal”.

Las negociaciones se trasladaron para la próxima semana y desde ATE solicitan una reunión con el Gobernador. Aunque Córdoba no descartó que se analizan medidas “si hay que volver a las calles, a la carpa y marchas, lo vamos a hacer”, aseguró.

Sobre un presunto apoyo a Walter Vuoto recordó que hubo medidas de acción directa hace dos meses: «Estuvimos frente la Intendencia varias veces y no hicimos una carpa por poco. Hace mucho no hablo con él, sino con gente que corresponde para los aumentos salariales”.