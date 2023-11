Preocupación por la tensión que existe entre Ubers; Taxistas y Remiseros

Este martes el Concejo Deliberante celebró una nueva reunión de Comisión en la que se analizaron diferentes proyectos presentados oportunamente por cada uno de los Bloques políticos que integran el Cuerpo colegiado. El tránsito y el transporte de pasajeros y deliverys fueron los ejes de los asuntos que se debatieron. También hay preocupación por la tensión que existe entre Ubers; Remiseros y taxistas.

El encuentro contó con la presencia de los Concejales Javier Calisaya; Miriam Mora; Pablo LLancapani; Cintia Susñar; Diego Lasalle; Walter Abregú y Hugo Martínez. Los ediles analizaron temas relacionados con el tránsito entre los cuales estuvieron el cambio de sentido de circulación de la calle Posadas; un ordenamiento vial en la calle Oroski; también un reordenamiento del sistema de circulación vial en Chacra IV; la colocación de un reductor de velocidad en la calle Monseñor Fagnano al 800 y la colocación de un cartel de “Giro con precaución” en la intersección de las calles Ameghino y Thorne. También se discutió la creación de una Plataforma Digital para la regulación de los distintos transportes en la ciudad.

Una vez finalizada la Reunión de Comisiones se hicieron presentes trabajadores de Uber para exponer nuevamente su situación y ver las posibilidades de que el proyecto que busca regularizar esta tarea sea aprobada.

Preocupación

La Concejal Miriam “Laly” Mora se refirió a este último tema, sobre el cual comentó: “Se trata de una plataforma que podría utilizar el Ejecutivo Municipal para efectuar los controles a través del área de transporte con respecto a los deliverys como también al transporte público y privado de pasajeros o taxi flet”.

Además, opinó que “los vecinos tienen un problema a la hora de necesitar cualquiera de estos servicios. En la pandemia aprendimos justamente esto de los deliverys, de enviar y recibir cosas y, hoy no hay nada que esté regulado y tampoco tenemos el número de contacto si queremos hacer uso de algún servicio” y por lo tanto “la única es a través de las redes sociales”, reflexionó.

Al tiempo que profundizó: “La idea es que exista esta plataforma donde se publiquen los precios y donde se puedan solicitar los servicios que cada vecino necesita”. Y ejemplificó: “si alguien quiere realizar una mudanza completa de una vivienda o si quiere trasladar un juego de mesas y sillas, es necesario saber qué tipo de vehículo necesito para cada caso”.

Consultada sobre el avance del proyecto recordó que el mismo “lo venimos trabajando con los Concejales, en reuniones con el Ejecutivo y ellos vienen aportando algunas modificaciones” y aseguró que “el área de transporte está interesada en poder tener esta aplicación, entonces nos queda trabajarlo en el Concejo con los concejales para poder tratarlo en la próxima Sesión”.

Conflicto entre taxis, remises y Uber

Por otra parte, la Concejal se refirió a las discusiones que se están dando en la vía pública entre trabajadores de taxis y remises con trabajadores de Uber y opinó que “es lamentable; vergonzoso, que sigan manejándose de esta manera tanto remiseros como taxistas, este acoso, este tormento que le hacen a vecinos y a vecinas de nuestra ciudad que están trabajando con estas aplicaciones”.

Y concluyó: “Si nosotros tenemos en la ciudad más de 4.500 usuarios del sistema de plataformas de transporte, es porque la gente los está eligiendo. Estamos esperando el 7 de diciembre el día de la sesión para ver si sale aprobado justamente plataformas digitales de transporte, que lo conocemos todos como UBER. Todavía no tenemos los votos, no tenemos el consenso, pero vamos a esperar esa situación. Lo que sí los concejales hoy han hablado de que han recibido muchísimos llamados de vecinos y vecinas que utilizan estas plataformas y han dicho que no quieren usar más los servicios de taxis y remises”.