El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dr. Ernesto Löffler, fue especialmente duro con la propuesta de reformar la Constitución provincial y que entre sus considerandos incluiría restarle componente político al sistema de selección de jueces, que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, que preside el propio Löffler.

“Me sorprende porque el Consejo de la Magistratura tiene tres políticos, dos legisladores y el representante del Ejecutivo” rechazó prima facie Löffler el postulado que buscar modificarse, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Seguidamente, desconoció los alcances de la iniciativa, y abordó una encendida defensa del Consejo de la Magistratura que él mismo preside: “Yo no tengo idea, pero la verdad es que el Consejo de la Magistratura, si hay una institución que funciona en Tierra del Fuego es el Consejo de la Magistratura”.

Como firma de sustentar su argumentación, Löffler ejemplificó con casos de otras provincias y de Nación, en cuanto a los organismos de selección y remoción de jueces y magistrados: “La provincia de Buenos Aires, que tiene un Consejo de la Magistratura como quiere el gobernador, tiene un 37% de cargos sin cubrir. El Consejo de la Magistratura de la Nación con 20 miembros no funciona, no puede designar un juez. Nosotros estamos designando jueces, hemos removido un juez recientemente, estamos funcionando”.

Entusiasmado, el magistrado distinguió: “La selección funciona bien -soy presidente del Consejo, si no defiendo yo al Consejo no lo defiende nadie-, estamos siendo eficientes en la designación de jueces y estamos siendo eficientes cuando tenemos que actuar como jury de enjuiciamiento de los jueces que no cumplen con sus deberes”.

Löffler resaltó la eficacia del Consejo en términos de designación y remoción de jueces, como parte de la explicación de su postura en contrario a cualquier modificación, tanto en cuanto a sus procedimientos como a su conformación: «Nosotros estamos designando jueces, hemos removido un juez recientemente, estamos funcionando”.

Finalmente, el Juez del Superior Tribunal volvió a enarbolar lo que entiende es una virtud comparativa del organismo provincial, y, sutilmente, instó a estudiar a fondo la situación antes de proponer cambios: «El único lugar del país donde se elige a todos los jueces es en Chaco y Tierra del Fuego; desde un juez de primera instancia hasta un juez del Superior Tribunal de Justicia lo elige el Consejo de la Magistratura, que no elige una terna, elige a la persona. El resto de las provincias tendrían que revisar su sistema de selección, pero Tierra del Fuego, me parece que habría que estudiar un poquito el tema antes de decir algunas cosas».