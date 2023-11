Iara Galichini es la nueva secretaria de Asuntos Estudiantiles en la UTN

El Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y a su vez Secretario de Políticas Institucionales del Rectorado, Ingeniero Mario Félix Ferreyra, encabezó junto al Vicedecano, Ingeniero Francisco Javier Álvarez, el agasajo a Carlos Clark, quien se acogió a su jubilación y asimismo al Secretario de Gabinete del Rectorado nacional, Juan Carlos Agüero, quien participó de distintos eventos institucionales en Tierra del Fuego.

“Lo sumamos como amigo de toda la provincia porque siempre ha expresado su alegría de venir a Tierra del Fuego, ha comentado cómo le maravilla el paisaje de Tierra del Fuego, tanto el agreste y hostil de Río Grande como la turística Ushuaia”, expresó Ferreyra sobre el visitante.

Agregó que “por eso lo hemos homenajeado con un asado que han hecho los estudiantes de nuestra Facultad, porque nunca ha perdido su espíritu estudiantil Juan Carlos Agüero, eso es lo que lo distingue en toda la Universidad Tecnológica Nacional y por eso es reconocido por trabajar para la unidad y el progreso de la universidad”, elogió.

El Decano añadió que “en segundo lugar, estamos festejando la jubilación de nuestro ahora ex secretario de Asuntos Estudiantiles, Carlos Clark, que le ha dedicado prácticamente su vida, sus ilusiones, sus proyectos, tanto él como su familia, a contribuir con el estudiantado de nuestra Facultad desde que era unidad académica, ahora que cuando pasó a ser Facultad Regional de Río Grande y después Tierra del Fuego. Estuvo desde los inicios prácticamente, siempre dedicado, siempre sacrificando muchas horas de familia, muchas horas de amistad para ser más grande a nuestra Facultad. Uno de los principales colaboradores, ejecutores y siempre trabajando, como dije, para la unidad, especialmente los estudiantes de la Facultad Regional Tierra del Fuego”.

Dijo que «gracias a él, muchos chicos reiniciaron sus carreras, se graduaron, y hoy ejercen sus profesiones aquí en Río Grande, en Ushuaia, en otras partes de la Argentina y del mundo. O sea que este reconocimiento para mí es muy especial, porque a veces la cercanía hace que uno no crea que estamos presentes, pero él siempre está presente con nosotros y en nuestros corazones. Y en tercer lugar, la graduación de 18 profesionales de Tierra del Fuego, entre ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros pesqueros, técnicos, universitarios y técnicos en programación, lo cual, digamos, para nosotros es una fiesta, porque eso demuestra que la Universidad Tecnológica Nacional, en la provincia más austral del país, cumple con su misión y función, formar profesionales, formar mujeres y hombres de valor para servir a Tierra del Fuego y a nuestra Argentina, desde el mundo de la ingeniería”.

En ese contexto, el ingeniero Mario Ferreyra valoró el convenio con la UCES a través de la cual hace ya más de dos décadas, gradúan a profesionales del ámbito humanista, como abogados, contadores y licenciados en Administración y Recursos Humanos “que fueron poco más de 30 durante este año, en todas esas carreras, y con el Instituto del Profesorado Río Grande (ISPRG) formamos docentes para las escuelas secundarias de Tierra del Fuego, lo cual hace que la Universidad Tecnológica Nacional tenga Tierra del Fuego dentro de una de sus prioridades para la formación de recursos humanos, dada la geografía estratégica, el lugar estratégico que ocupa la provincia, con una proyección hacia la Antártida, que de ninguna manera dejamos de lado, y especialmente a las Islas Malvinas, con las cuales alguna vez tendremos contacto, como Universidad estoy hablando y también institucionalmente, como provincia y como país. De hecho, institucionalmente, alumnos del CIERG han ido a Malvinas, han tenido ese contacto con estas Islas; hemos tenido ese privilegio y ojalá que podamos repetirlo en el futuro”.

“La Facultad Regional Tierra del Fuego es modelo en el país”

Por su parte Juan Carlos Agüero destacó el proyecto de la Fundatec, que no solo en el ámbito universitario, profesional, sino que también desde el Jardín de Infantes, la primaria, los secundarios de las dos ciudades, conforman una masa crítica de liderazgo, porque casi todos los chicos que salen de estas instituciones educativas, siempre tienen algún lugar de liderazgo en el país, en la provincia y también en muchas partes del mundo son reconocidos.

“Primero quiero agradecer al Decano, a mi amigo Mario Ferreyra, al Vicedecano Javier Álvarez, a un amigo en particular acá, Carlitos Clark, que lamentablemente se nos está jubilando, pero en esto que vinimos un poco a ver, sabemos que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles está en buenas manos acompañando el crecimiento de nuestra universidad, porque lo ha suplantado Iara (Galichini), y ella es una compañera y amiga también, que creo que lo está haciendo de la mejor manera”, destacó el visitante.

Observó que “el objetivo de la gestión de cualquier decano y del ámbito universitario, que es tratar de ser el brazo extendido de la sociedad, me parece que en la Facultad Regional Tierra del Fuego se cumple con todo ese objetivo. Acá hay un proyecto integral de educación, con un jardín de infantes (Rosarito Vera), una primaria (EADEB), secundarias (CIERG y CIEU), tener estudios universitarios, estudios superiores, acuerdos con UCES, me parece que está colaborando a todo con una economía regional, que va siendo cada vez más grande en ese proceso y en ese lugar, pero sin ninguna duda, representando y mandando a los embajadores que nos dejan bien parados como Universidad Tecnológica Nacional a toda la Argentina y el mundo”.

“La UTN siempre fue mi familia”

En tanto Carlos Clark confió que siente emociones encontradas, es toda una vida y es difícil de despegarse de los afectos.

“Por un lado, mis cuestiones de salud me llevan a alejarme del trabajo diario, de todos los días, pero el espíritu tecnológico que llevo embargado en el corazón, me lleva a continuar y a seguir participando de todas las actividades de la Universidad. Agradezco el reconocimiento del señor Decano, el ingeniero Mario Ferreyra, siempre traté en lo posible de dar todo de mí para llevar adelante el proyecto de la universidad y es un día muy importante para nosotros ver cristalizado también la colación de grado de nuestros egresados y nosotros los vemos desde el curso introductorio hasta que damos el proyecto final, vemos todo el transitar por la Universidad”, expresó Clark.

“También quiero agradecer a mi amigo Juan Carlos Agüero, con quien nos conocimos hace alrededor de 20 y pico de años. Siempre le decimos que la primera vez que nos vimos discutimos políticamente de diferentes espacios que creíamos que la universidad tenía que llevar adelante, pero con el tiempo fuimos cristalizando esta amistad y fuimos fortaleciendo esta amistad también que nos lleva a compartir proyectos, compartir ideas y también, por qué no, compartir también con la familia porque también conozco a la familia de él, él conoce a mi familia, entonces es una amistad que viene hace mucho tiempo”.

Con respecto a la asunción de Iara Galichini, quien ya es la encargada de llevar adelante los detalles de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles dentro de la Universidad, «lo va a llevar con toda responsabilidad y con toda fuerza, creo que es una persona increíble que va a poner todo lo que tenga de su ser para llevar adelante el espíritu tecnológico que tanto nos contagia a todos nosotros”.

“Si bien estamos en la era tecnológica, hoy ya todo está computarizado, digitalizado, pero en aquellos tiempos cuando comenzaron, el esfuerzo que se hacía, hacerlo todo a mano, todo el papeleo. En mi caso -yo me acuerdo siempre-, voy a contar una anécdota. Me tocó ser el primer maestro de ceremonias de la primera colación de grado de la Universidad, así que me temblaban desde las orejas hasta los dedos del pie, pero hoy veo que fue todo un crecimiento. Después ya nos vinimos para acá y las estructuras de la Universidad fueron creciendo y a partir de ahí toda la evolución que tenemos hoy por hoy”.

“Es todo un desafío y una gran responsabilidad”

Iara Galichini, compartió que “la verdad que con semejante maestro aprendí mucho” dijo en referencia a Carlos Clark y agregó que “tengo un trabajo bastante riguroso, pero muy confiada, la verdad que muy creída de que vamos a hacer todo lo posible para llevar adelante este gran ejemplo que nos han dejado tanto Carlos como quien me acompaña Juan; con mi Decano, queremos formar y seguir perteneciendo a esta universidad, en los cuales apoyamos los valores y los principios por los cuales fue fundada, así que estoy de respaldada porque tengo un gran equipo de trabajo que está apoyándome en esto y confiando plenamente en mí, así que estoy dispuesta a darlo todo, sé que son grandes desafíos, se viene una gran era para nuestra universidad, pero cuando uno trabaja por una universidad que tiene convicción, por una universidad que entiende que tiene que ser pública, gratuita y al servicio de nuestros estudiantes y entiende también que queremos contribuir en el pleno desarrollo de los mismos, uno lo hace con la mayor convicción posible, así que súper agradecida por confiar en mí y a darlo todo”.

Finalmente destacó el trabajo articulado que lleva adelante con el Centro de Estudiantes. “Venimos trabajando con la agrupación desde el 2018, así que los chicos están la verdad que sumamente comprometidos, entienden el objetivo y los desafíos que se nos vienen, pero tenemos grandes ejemplares que nos han ayudado a lo largo de estos años, así que nada, estamos muy convencidos a que vamos a por todo”.

El evento contó con la participación de autoridades y docentes de la institución, como Fabio Seleme, Gustavo Tielens, Demian Ferreyra, Daniel Ferreyra y graduados y alumnos de la Facultad.