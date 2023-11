Agenda Cultural y Social para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

Locución: Marita Romero

Lombrices

Una comedia de Pablo Albarelo. Historia de dos mujeres que se adentran en un mundo de delirios y nostalgias de sádicas relaciones y macabros juegos. Viernes 24 de noviembre a las 22:00 en Dionisio teatro, Seriot 853. Reservas 2964 49 57 62.

Segunda carrera de mozos y camareras

Jueves 30 de noviembre, Minkyol 119 en la Margen Sur. Organiza el Centro Educativo y de Formación Laboral Dr. Manuel Belgrano.

Cría y manejo de gallinas ponedoras

Sábado 25 de noviembre a las 14:30 en la Fundación Dar+ Conin, El Alambrador 146. Expone la ingeniero Gisella Zot.

Luna Roja

Sábado 25 de noviembre desde las 19:00. Entrada libre y gratuita. Alberdi, casi Espora.

Cierre del taller de danzas árabes «Maktüb»

A cargo de la docente Daniela López. 29 de noviembre a las 20:00 en Yaganes, Belgrano 319. Entrada libre y gratuita.

Peña Folklórica solidaria

Viernes 24 de noviembre a las 19:00 en el Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo, Díaz Chara 64. Venta de comida y bebidas. Entrada: Un alimento no perecedero.

Nuestra vida «Todos los días»

Teatro sordo. Domingo 26 de noviembre a la hora 18:00 en Casa de la Cultura, Lucas Bridge 350, Tolhuin.

16° encuentro internacional de Motoviajeros

Exhibiciones, caravanas, sorteos, música en vivo. Del viernes 24 al domingo 26 de noviembre en Ushuaia.

Candente

2do festival de la Poesía contra toda violencia. Viernes 24 de noviembre a las 21:30. Recitados, performance, música en vivo, stand de libros, comida artesanal. Alberdi 86. Anticipadas: 2964 40-85-15.

Recital de La Renga

Sábado 25 de noviembre en el hangar del Viejo Aeropuerto de Ushuaia a partir de las 21:00. Se transmitirá en vivo a través de Star Plus.

Breve enciclopedia sobre la amistad

Obra de teatro. Sábado 25 de noviembre a las 21:00 en la Casa de la Cultura. Entradas en cultura.riogrande.gob.ar.

Prevención de las violencias

Charla. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Sábado 25 de noviembre a las 19:00 en YPF Autosur, Elcano 850. Trabajo de mujeres, género y diversidad del Municipio.

Algo debe permanecer

Visita guiada por Sidney Mann. Viernes 24 de noviembre a las 19:00 en la galería de arte “Plano Negro” Kayen 890.

Cine de terror

Cortometrajes a proyectar, producidos por realizadores de audiovisuales de Río Grande. “La Puerta”; “Maldita”; La última Cena. Viernes 24 de noviembre a las 20:00 en Minkyol 175, Centro Socio Cultural “Walter Buscemi”. Entrada libre y gratuita. Dirigido para mayores de 16 años.

Todos contra el abuso infantil

Sábado 25 de noviembre a las 14:00 horas en el Parque de los 100 Años. Traé tu bicicleta, triciclo, monopatín, rollers.

“Senu y Alma, una historia entre arcos y flechas”

Presentación del libro para infantes. Aborda preguntas sobre el pueblo Selk’nam. En el Centro Cultural Yaganes, Viernes 24 de noviembre en Av. Belgrano 319, a las 18:00 horas.

Muestra artística

Exposición de las obras de Venus Trinidad Videla y Leonor María Piñero. Viernes 24 de noviembre de 09:00 a 15:00 en Lasserre 318. Abierto a la comunidad.

Noche de milonga

Viernes 24 de noviembre a las 21:30 en Islas Malvinas 1.121, Planta Baja. Entrada: $1.500. Para socios de “Derecho Viejo” $750.

Pista libre en el Parque de deportes urbanos

El Parque de Deportes Urbanos de Perú 89, abrirá sus puertas este sábado y domingo, de 12:00 a 18:00 horas, para que las familias de la ciudad puedan compartir, hacer deporte y practicar todas las disciplinas que se realizan en este espacio deportivo.

Expo Navideña

Sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 15:00 a 20:00. Patio de juegos, maquillaje artístico, porcelana fría, y mucho más. Pellegrini 478. Entrada libre y gratuita.

Feria del finde

Sábados por la tarde en Santa María de Oro 872, detrás del super de la rotonda de 15:00 a 19:00.

Una sabe de esas cosas

Andrea Riccini y Laura Santamaría, dirección Roxana Berco en Tierra de Teatro, Schweitzer 1.335. Sábado 25 de noviembre a las 21:00. Domingo 26 de noviembre a las 20:00. Reservas al 2964 48-62-89.

Matria

Documental que reúne testimonios de madres de los caídos en Malvinas. Viernes 24 de noviembre a las 20:00 en la Secretaría de Cultura, Deloqui 1.465, Ushuaia. Entrada libre y gratuita.

40 años de Mirgor

Muestra que recorre los trabajos realizados por Mirgor en Río Grande, desde 1983 hasta 2023. En el Museo “Virginia Choquintel”, Alberdi 555 de 09:00 a 17:00.

Cartelera del cine

La cigüeña en apuros la joya perdida – Trolls: se armó la banda – Five nights at Freddy´s – The marvels – Napoleón – Hambre: balada de pájaros cantores y serpientes – Cuando asecha la maldad.

La nueva feria

Expositores locales, artesanos, manualistas, gastronomía y regalos. Excelentes precios. Moyano 361.

Pantalla del Parque de los 100 años.

Durante todo el fin de semana, en la pantalla gigante aledaña al Parque de los 100 Años se transmiten propuestas infantiles y recitales.