Anabella Balmaceda, una historia de esfuerzo y convicción

Tras finalizar el secundario cada persona que decide embarcarse en los estudios superiores debe atravesar su camino particular, con los vaivenes propios que le impone la vida y un marco que condiciona el desarrollo de las carreras. Algunos la tienen fácil y a otros el camino se les complica, por lo que es una verdad decir “cada uno tiene sus tiempos”.

La columna radial de Un Gran Día “Los Chicos que Crecen”, que se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina, recibió en esta ocasión a Anabella Yanel Balmaceda, una profesora de Educación Inicial que quiso enfocar su relato en la necesidad del esfuerzo a pesar de las circunstancias.

Anabella destacó principalmente el acompañamiento de sus padres, quienes priorizaron que ella y sus hermanas puedan cursas los estudios primarios y secundarios hasta finalizarlos en el Colegio María Auxiliadora de Río Grande.

“A pesar de los vaivenes económicos y tener que pagar las cuotas de un colegio privado, estuvieron muy decididos en que continuemos y sus hijas prioricen el estudio”, destacó Anabella.

Fue allí donde a partir de la experiencia en el jardín de la institución se marcó su senda y decidió que una vez finalizado el secundario estudiaría para ser maestra en los jardines de infante.

Por lo que una vez que finalizó los estudios comenzó la carrera en la misma institución, sin embargo, hubo muchos baches en el camino.

“Había empezado por 2008 y tenía que pagar las cuotas de la carrera, pero como recién salía del secundario no tenía empleo fijo, aunque hacía algunos trabajos cuidando niños para poder estudiar”, recordó sobre esos días. Pero al pasar los años, una mejor oferta laboral y el nacimiento de su hija truncaron sus tiempos, así que debió cambiar sus prioridades, “aunque siempre tuve en mente retomar mis estudios”, aseguró.

“Después de un tiempo, me anoté en el IPES Paulo Freire para terminar la carrera, con mi hija más grande así que no demandaba tanto de mí. Me anoté en el 2017 y me recibí en el 2020”, señaló Anabella quien a sus 33 años ya ejerce como maestra en jardines de infantes.

En este sentido, quiso dejar un mensaje final para los jóvenes que ahora están atravesando sus últimos años de secundario y afrontan los estudios superiores, indicando que es fundamental priorizar la educación:

“Priorizar el estudio es fundamental, a pesar de las circunstancias que nos puedan atravesar, hay que respirar profundo, continuar y seguir buscando hasta encontrar el propósito de cada uno”, finalizó sentidamente Anabella Balmaceda.