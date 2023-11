«Ojalá pronto sepamos la verdad», el posteo de Blanco a un mes de la muerte de la muerte de Rodríguez

El Senador reflexionó en redes sociales a 30 días del luctuoso desenlace. «Hay muchas cuestiones extrañas que no me cierran y deben ser aclaradas», sostuvo y criticó «el silencio que hay alrededor de lo que pasó».

El senador Pablo Blanco fue uno de los primeros dirigentes fueguinos en confirmar lo que luego sacudiría a toda la provincia de Tierra del Fuego: el senador Matías Rodríguez se había quitado la vida en su vivienda de la ciudad de Ushuaia.

Las diferencias partidarias que podían existir entre ambos quedaban de lado y salió a la luz una relación que incluso llegaba a la amistad y que hizo que el parlamentario de Juntos por el Cambio se pusiera al frente de un reclamo: que la Justicia investigue hasta las últimas consecuencias los pormenores de la muerte del kirchnerista.

En las últimas horas y a un mes del lamentable desenlace, Blanco le dedicó un sentido posteo en el que no solo lo recuerda, sino que también pone el ojo sobre el accionar de las autoridades locales y critica: «Hay muchas cuestiones que no me cierran y deben ser aclaradas».

Matías: a 30 días de que te fuiste me sigo preguntando qué pasó. Qué hay detrás de tu suicidio. Hay muchas cuestiones extrañas que no me cierran y deben ser aclaradas. Es tan raro el silencio que hay alrededor de lo que pasó que ya aturde. Ojalá pronto sepamos la verdad. pic.twitter.com/janOAj4yay — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) November 18, 2023

«Es tan raro el silencio que hay alrededor de lo que pasó que ya aturde. Ojalá pronto sepamos la verdad», cerró.