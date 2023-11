Agenda Cultural y Social para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

Locución: Marita Romero

Isócrono

Registros sensibles del entorno. Muestra colectiva de estudiantes del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo” y del Centro Polivalente de Arte “Inés Bustelo”.

La muestra está abierta al público en Río Grande, MFA “Niní Bernardello”, Belgrano 319. Entrada libre y gratuita.

Muestra de Taller de teatro

Con la dirección de Santiago Hogar de Onírico sur, Av. San Martín 788. Sábado 18 de noviembre a las 21:30 en Open bar en Ushuaia. Anticipadas al 2901 49 84 90

Torneo de Polo

1° torneo abierto de polo “Malvinas Argentinas”. Sábado 18 de noviembre a las 10:00. En el Club de Campo “La Cimarrona”.

Feria de productores

Viernes 17 de noviembre de 17:00 a 19:00 en INTA Ushuaia Deloqui 1.416. Habrá venta de huevos, plantines, hongos, hortalizas y mucho más.

Circo y teatro en Tolhuin

Obra “Apoteosis, el brillo, el absurdo y las destrezas”: Una propuesta fresca y humorística.

Viernes 17 de noviembre a las 15:00 en el Anexo del Polideportivo Municipal “Ezequiel Rivero”, Lucas Bridges 322. Entrada libre y gratuita.

Muestra de fin de año

Sábado 18 de noviembre a las 19:00 y a las 21:00 en Schweitzer 1.335. Presentarán “Volare: Acrobacias aéreas”. Entrada $3.000.

Pre Cosquín 2024

Viernes 17 de noviembre a las 21:00 en Casa de la Cultura. Certamen 52 para nuevos valores. Entradas en boletería.

Sensei Inoue en Río Grande

La Escuela de Karate Do Shotokan realizará un curso técnico – práctico a cargo del presidente de la JKA Sensei Inoue.

Viernes 17 de noviembre de 18:00 a 20:30 en el Centro Deportivo Municipal “Guata Navarro”, Av. Belgrano y Alberdi.

Feria del finde

Sábados por la tarde en Santa María de Oro 872, detrás del super de la rotonda de 15:00 a 19:00.

40 años de Mirgor

Muestra que recorre los trabajos realizados por Mirgor en Río Grande, desde 1983 hasta 2023. En el Museo “Virginia Choquintel”, Alberdi 555 de 09:00 a 17:00.

Cartelera del cine

Trolls se armó la banda – Juegos del hambre – Five nights at Freddy’s – The marvels – Cuando acecha la maldad.

Del 16 hasta el 21 de noviembre 2×1 en todas las películas.

1° Muestra Anual de Gestión Comunitaria

Viernes 17 de noviembre de 15:00 a 20:00 en el Centro Cultural Actuar, Independencia 70, Ushuaia. Muestra de talleres, kermesse municipal, desfile, sorteos y mucho más.

Paseo deco & hogar

Productos de decoración para el hogar, muebles y demás productos de diseño. Viernes 17 de 17:00 a 23:00, sábado 18 de noviembre de 14:00 a 18:00. Paseo Canto del Viento, Fagnano 650. Música, emprendedores locales, cerveza artesanal, manualistas y artesanos.

2° edición “Carrera por la Vida”

Lunes 20 de noviembre a las 11:00. Carrera de 10 km. Comienza en Perito Moreno y Rivadavia, hasta Don Bosco.

Organiza: ONG “Mucho por Vivir” y fundación “El Buen Pastor”.

La nueva feria

Expositores locales, artesanos, manualistas, gastronomía y regalos. Excelentes precios. Moyano 361.

Pantalla del Parque de los 100 años.

Durante todo el fin de semana, en la pantalla gigante aledaña al Parque de los 100 Años se transmiten propuestas infantiles y recitales.