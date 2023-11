Harrington y su gabinete concurren al Concejo para explicar el Presupuesto

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, concurrirá este jueves a las 11 al recinto del Concejo Deliberante local, en respuesta a la convocatoria formulada por la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, concejala Jeanette Alderete, para participar del tratamiento del proyecto de presupuesto 2024 presentado oportunamente por la Comuna.

Además de a Harrington, la invitación fue cursada a la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, la secretaria de Economía y Hacienda, CPN Luciana Rivero, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez, y el secretario de Turismo y Producción, Lic. Angelo Fagnani.

La inusual convocatoria fue recibida con agrado por el jefe comunal de la localidad, tal como lo expresó: “A mí no me disgusta. He estado en la Legislatura, en la casa política legislativa y la verdad que no que no me disgusta ir. No es lo que se acostumbra, pero también es una oportunidad para que los vecinos escuchen de primera mano qué estamos defendiendo cada uno”.

En igual sentido, Harrington razonó que “una cuestión es poder ya expresarlo en Tolhuin respecto de qué se hace con los fondos públicos, es algo que la sociedad tolhuinense no está acostumbrada”.

Confiado en poder expresar ante los ediles el perfil y los objetivos del presupuesto elaborado para el próximo año, el intendente cifró expectativas en el debate que pueda producirse: “Vamos a ver cómo se desarrolla, porque cada uno tiene sus miradas políticas, económicas o financieras desde su banca. Vamos a ver cómo va”, señaló.

En definitiva, que los funcionarios comunales expliquen de primera mano la propuesta del plan de gastos que tienen pensado implementar a lo largo de todo el año “está bueno, es interesante”. Sobre todo, puntualizó, “para que la sociedad también sepa, más allá que lo ve, porque nosotros a toda obra que hacemos le ponemos cartel, tratamos de identificar, dar promoción en qué invertimos, cuáles son las decisiones que venimos tomando”.

Finalmente, el intendente de Tolhuin Daniel Harrington celebró que el debate presupuestario “también se de en el Concejo, me parece sano, saludable y que tenga la apertura a todos los vecinos que le interese escuchar esta cuestión, también es muy importante” concluyó.