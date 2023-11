«No conozco a nadie que haya cambiado su voto luego del debate»

El domingo se vivió el tan esperado debate presidencial entre los candidatos de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Unión por la Patria, Sergio Massa. Un intercambio más que encendido, con muchas chicanas y acusaciones cruzadas por parte de los dos candidatos que pelearán por la presidencia este 19 de noviembre.

Para hablar de esto, desde el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina se tomó contacto con el representante del espacio libertario en la provincia y diputado electo Santiago Pauli, quien destacó que los candidatos participen de esta clase de evento, pero “más allá de eso, es un evento televisivo, entonces no creo que tengan la posibilidad de cambiar el voto de alguien”.

Lo atribuyó a una cultura futbolera, “entonces en la política se traslada a que cada uno hinche por su equipo”, consideró Pauli. En este sentido, opinó sobre el rol de Milei y aseguró que le hubiera gustado verlo más agresivo, como en el 2018, “a mí como votante convencido me hubiera gustado que diga un montón de cosas en la cara de Massa, como hizo Villarruel con Rossi. Si me preguntas a mí, me gustaría ver el Milei de 2018 que le dice ‘chorros’ en la cara de los políticos, pero a la gente que todavía no decidió su voto ese Milei no los convenza y sí el más moderado”, comprendió.

El diputado electo también minimizó las chicanas que cruzaron los candidatos y particularmente calificó como “pavada” el intento de UxP de instalar el debate sobre la necesidad de un psicotécnico para el libertario: “Me parece una pavada el tema que intentó instalar UxP y gente de JxC en el pasado, coincido en lo que dijo Milei de que tiene más experiencia en el sector privado y no Massa que desde hace mucho trabaja en el Estado de un cargo a otro”. Y agregó: “Si uno se pone a ver quién tiene más psicotécnicos, probablemente sea Milei por trabajar en el sector privado”. “He tenido la oportunidad de conversar con gente de otros espacios y no hago uso de chicanas, podríamos prescindir de eso”, lamentó.

Por último, respecto a lo que se avizora para el domingo con los votantes indecisos, Pauli manifestó: “No conozco a nadie que haya cambiado su voto luego del debate, pero hay muchos indecisos. Hay mucho votante en el país que va a ir a la elección sin haber definido su voto, si alguno de los espacios tiene la posibilidad de llegar a esa persona y convencerlo con buenos argumentos, es un voto que aún se puede ganar”.