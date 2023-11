Instituciones deportivas y sociales rechazan la propuesta de cambio a Sociedades Anónimas

“Clubes deportivos y sociales de Tierra del Fuego AIAS entendemos el desarrollo de nuestra actividad como un acción solidaria destinada a la educación, formación y contención no formal», señalaron en una declaración.

«Entendemos nuestra tarea como una función desinteresada y solidaria para con nuestros niños, jóvenes adultos mayores y personas con discapacidad. Somos un eslabón fundamental en la construcción de nuestra sociedad a través de la difusión de los valores que representa el deporte», agregaron.

«Por eso rechazamos profundamente las propuestas del candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei, de convertir nuestras instituciones en Sociedades Anónimas Deportivas, donde la solidaridad y trabajo desinteresado por la formación de nuestros chicos y chicas es reemplazado por el fin de lucro», expresaron los clubes que acompañan el documento.

Indicaron que «esperamos que la sociedad toda condene estas ideas que solo benefician a los que más tienen en detrimento de la mayoría de las familias no solo fueguinas sino de todo el país. Junto a la Secretaría de Deportes y Juventudes de la provincia reivindicamos el rol de nuestros clubes y asociaciones en el desarrollo y formación tanto de niños y niñas como de adultos y personas con discapacidad. Defendemos este modelo solidario que pone a las personas en el centro de las prioridades y que no deja en manos del mercado la solución de problemas que el mercado no puede resolver”.

Acompañaron el documento el Club Jowen Fc, Club San Martin, Club Real Madrid, Club QRU, Club O’higgins, Club Sportivo, Club Defensores, Club Los Troncos, Club Intevu Fc, Club Fénix, Club Pinguino, Los cuervos del Fin del Mundo, HAF, Escuela de Futsal MB, AATEDYC, Caef, Arturo Prat, Centro Galicia, Tolhuin City Futsal, Club Defensores del Sur, Club Defensores del Eco, Club Juventus, Club Defensores Malvinas, Club 9 de Octubre, Residentes Jujeños, Defensa y Justicia, Estrella Austral, La Bianca, Arsenal.