Pasó la primera edición de «El Estado en tu barrio» en toda la provincia

Con la participación de entes y áreas nacionales y provinciales se llevó a cabo en las tres ciudades de la provincia “El Estado en tu Barrio”, una iniciativa del Gobierno Nacional que en conjunto con el Gobierno Provincial busca acercar los servicios y prestaciones del Estado a las familias fueguinas y del resto del país.

Luego de realizarse en Ushuaia y Tolhuin, este miércoles la actividad llegó a Río Grande con la presencia del titular del programa, Victor Jose Colombano, de la Responsable del Programa en las provincias, Viviana Cappelletti, de la Subsecretaria de Juventudes de la provincia, Ivana Olariaga, además de diversos funcionarios y funcionarias de diversas áreas del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial.

Vecinas y vecinos pudieron acercarse para realizar trámites y consultas a los diversos organismos y áreas nacionales y provinciales que dispusieron de stands para la atención. Además pudieron disfrutar de distintas presentaciones artísticas a cargo de grupos de danza, artistas locales y talleres de la Secretaría de Cultura de la provincia.

La Subsecretaria de Juventudes de la Provincia, Ivana Olariaga, expresó al respecto que “en nombre del Gobierno de la Provincia quiero agradecer a cada uno de los entes nacionales y a cada una de las áreas del Estado provincial que han brindado esta posibilidad”.

“En términos sociales y políticos entendemos que se requiere un Estado presente que articule este tipo de propuestas. No es nada más y nada menos que garantizar la posibilidad de acceder a derechos humanos básicos para la comunidad fueguina”, agregó.

Por su parte, el titular del programa a nivel nacional, Victor Jose Colombano, sostuvo que “queremos agradecer especialmente a la Gobernación por dejarnos participar con esta actividad en esta provincia querida por todos los argentinos, promoviendo que el Estado esté presente en toda su dimensión para todos y para todas”.

“Esto lo venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Un Estado presente con políticas nacionales al servicio de nuestra ciudadanía” dijo y subrayó que “un Estado ausente es el abandono de la población, es un gobierno que abandona su ciudadanía. Nosotros creemos que el mercado no hace escuelas, no hace gimnasios, no hace salas para que puedan reunirse los vecinos y vecinas; el mercado no hace hospitales, eso lo hace un Estado presente”.

El Estado en tu Barrio contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el Centro de Referencia; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación CAJ-Centro de Acceso a la Justicia; la Dirección Nacional de Mejora de Servicios a la Ciudadanía; INAES; Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina; SENAF; ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad); INJUVE (Instituto Nacional de Juventudes); Parque Nacional Tierra del Fuego; la Secretaría de Integración Socio Urbana; el Ministerio de Salud de la Provincia con información para las y los vecinos sobre prevención de TBC, Tabaquismo, DBT, HTA, enfermedades cardiovasculares, alimentación saludable, salud sexual y reproductiva, control de parámetros vitales y glucemia, inmunización; el Registro Civil de la Provincia; la Coordinación Provincial para el Acceso a la Justicia; Seguridad Vial de la Provincia; la Agencia de Recaudación Fueguina; la Secretaría de Desarrollo Social con el Programa REDSOL (MDH); la Subsecretaría Provincial de Juventudes; el Polo Creativo Zona Sur; la Secretaría de Ambiente (MP); Caja de Previsión Social; Ministerio de Jefatura de Gabinete de la Provincia de Tierra del Fuego; Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego: Domo tecnológico; la Secretaría de Deportes; Protección Civil; Defensa al consumidor; la Armada Argentina con Atención primaria de la salud Policía de la Provincia.