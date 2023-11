Agenda Cultural y Social para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

Locución: Marita Romero

Expo – Feria

Mercado concentrador. Precios populares en alimentos no perecederos, cortes de carnes, frutas, verduras y más. Sábado 11 y domingo 12 de noviembre de 14:00 a 20:00 en la Base Naval Ushuaia, Armada Argentina, ubicada en Yaganes N° 299.

Fakka temas y sus amigos

Una noche de música. Viernes 10 de noviembre en Perito Moreno 441.

Tarde de té y sorpresas

Domingo 12 de noviembre a las 15:00 en el Quincho Pesca y Mosca, Montilla 1.040, barrio AGP. Llevar mate. Valor de entrada: $1.000. Organiza: ASOE, Padres de Taekwondo.

La noche de los museos

Sábado 11 de noviembre en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Vecinos podrán recorrer museos y espacios culturales provinciales a partir de las 19:00.

El gran ¿show?

Una obra de teatro que unifica distintos rubros culturales. Domingo 12 de noviembre a las 22:00 en Av. San Martín y 25 de mayo. Entradas anticipadas: $2.000. En puerta: $3.000. Reservas al 2964 50-72-62.

Tu Mercado TDF

2da edición donde los productores, artesanos y comerciantes locales ofrecerán sus productos a precios accesibles. Sábado 11 y domingo 12 de noviembre a las 11:00 en la Casa del Deporte y Casa de la Alegría, ubicados en Nuestra Señora Itatí y Las Azucenas.

Isócrono

Registros sensibles del entorno. Muestra colectiva de estudiantes del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo” y del Centro Polivalente de Arte “Inés Bustelo”.

La muestra está abierta al público en Río Grande, MFA “Niní Bernardello”, Belgrano 319. Entrada libre y gratuita.

Bachata Forever

Sábado 11 de noviembre a las 23:00 en Echelaine 251. Musicaliza Dr “Scariot”. Entradas anticipadas: $1.800. En puerta: $2.300. Reservas al 2964 55-63-12.

Overfest

Evento de bandas de rock en vivo. Sábado 11 de noviembre a las 20 en Schweitzer 1335. Valor de entradas anticipadas $2.500; en puerta: $3.000.

Contactarse a través de las redes sociales de “Overdrive sala de ensayo”.

Expo Tattoo Patagonia Sur – Sur

Novena edición de uno de los eventos más grandes de la Patagonia. Tatuadores, bandas en vivo, sorteos, patio gastronómico y más. Viernes 11 y domingo 12 de noviembre a partir de las 13:00 en el Club Sportivo, Av. Manuel Belgrano 1.130. Entradas disponibles por PassLine.

Limpieza terrestre y submarina en Laguna Margarita

Domingo 12 de noviembre a las 11:00 en Laguna Margarita. Invitan a buceadores. Llevar una bolsa de red para juntar lo que se recolecte de basura.

Expo agro productiva

Sábado 11 y domingo 12 de 11:00 a 19:00 en la Misión Salesiana. Producción local, emprendedores, cocina en vivo, espectáculos artísticos, destreza criolla, jineteada, capacitaciones productivas.

Milonga Fest

Fiesta de la cerveza. Sábado 11 de noviembre de 20:00 a 03:00 de la mañana en el Gimnasio de AEP, Congreso Nacional 1030, Ushuaia. Entradas anticipadas: $2.000. En puerta: $2.500.

40 años de Mirgor

Muestra que recorre los trabajos realizados por Mirgor en Río Grande, desde 1983 hasta 2023. En el Museo “Virginia Choquintel”, Alberdi 555 de 09:00 a 17:00.

Tributo a Almafuerte

Sábado 11 de noviembre a las 00:00 en Perito Moreno 441. Valor de la entrada: $2.000.

La vida es un freestyle

Sábado 11 de noviembre a las 16:00 en el Centro Cultural Alem. Herramientas para entrar al mundo de la competencia. Manejo de emociones. Inscripciones en cultura.riogrande.gob.ar. Profes: Nico Guari y Oriana Pacheco.

Noche de los museos

Un viaje en el tiempo. Sábado 11 de noviembre en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, Alberdi 555. Turnos de visitas guiadas. Entrada libre a las 18:00; 19:00 y 20:00.

Reverberando

Taller de filosofía de 3 encuentros para “pensar el pensar”. A partir del viernes 10 de noviembre a las 18:00 en Alberdi 86.

Más información: 2964 45-85-92.

Milonguita “en zapatillas”

Domingo 12 de noviembre a las 12:00 en Gendarmería Nacional 3.108, Tolhuin. Cupos limitados. Reservas al 11-26-63-70-98.

“Seamos danza”

Primer encuentro folklórico nacional fueguino para adultos. Viernes 10 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 21:00. Sábado 11 de noviembre en el Gimnasio de la Escuela 2 a las 20:30

Burbuja Docente

Una comedia sobre el mundo educativo. Domingo 12 de noviembre a las 20:00 en Schweitzer 1.335. Valor de entrada general: $3.500. Jubilados y estudiantes tendrán descuentos.

Venta online por “Alternativa Teatral”.

Feria americana

A beneficio de “Guardia Animal” Libros, artículos del hogar, prendas y calzados. Domingo 12 de noviembre de 09:00 a 16:00 en Minkyol 175 Centro socio cultural Walter Buscemi.

Limpieza en el Cabo Domingo

Sábado 11 de noviembre de 16:00 a 18:00 en el Cabo Domingo. Encuentro comunitario de voluntarios. Llevar guantes.

Organiza: Bienestar Animal RG y Kuanip.

Pista libre

El Parque de Deportes Urbanos de Perú 89, abrirá sus puertas este sábado y domingo, de 12:00 a 18:00 horas, para que las familias de la ciudad puedan compartir, hacer deporte y practicar todas las disciplinas que se realizan en este espacio deportivo.

Paseo de los artesanos

Música, emprendedores locales, cerveza artesanal, manualistas. Sábados y domingos de noviembre de 15:00 a 21:00 en Fagnano 650

Pantalla del Parque de los 100 años.

Durante todo el fin de semana, en la pantalla gigante aledaña al Parque de los 100 Años se transmiten propuestas infantiles y recitales.

La nueva feria

Expositores locales, artesanos, manualistas, gastronomía y regalos. Excelentes precios. Moyano 361.

Cicloturismo por la salud

16 km, de Puerto Almanza. Gastronomía local, artesanías regionales y música en vivo. Domingo 12 de noviembre a las 10:00. Contacto: 2964 50-21-03.

Carrera de “Autos Locos”

Llega a Tolhuin la primera edición de la carrera de “Autos Locos”. Sábado 11 de noviembre será la exhibición de los autos en la Plaza Cívica a las 20:00. Domingo 12 de noviembre a las 11:00 será la carrera en la Plaza Cívica de Tolhuin.

Día de la tradición

Sábado 11 de noviembre a las 09:00 en el predio Ricardo Rojas y Beauvoir será el acto y el inicio del desfile. Marcharán hacia la Misión Salesiana, donde almorzarán, habrá juegos, folklore y mucho más.

Conversatorio de Democracia

La década ganada en defensa de los Derechos Humanos. Sábado 11 de noviembre a las 18:00 en el Espacio “El Bosquecito”, Carlos Gardel 698, Ushuaia.

Encuentro de canto y danza

Domingo 12 de noviembre a las 17:00 en Perú 5. Valor de la entrada en puerta: $1.500.

Baile del recuerdo

Sábado 12 de noviembre a las 23:00 en el Club Deportivo y Cultural San Martín, O’Higins 46.

Desde el barrio para el barrio

Encuentro entre artistas para compartir baile, rap y dibujos. Viernes 10 de noviembre a las 17:00 en Shelk`nam 206.

Alicia Se-Muestra

Muestra anual del colegio Alicia Moreau de Justo, Díaz Chara 64. Viernes 10 de noviembre de 09:00 a 15:00.

Torneo de Gimnasia Rítmica

Torneo nacional federativo A y B. Participarán 200 gimnastas del mejor nivel del país. Viernes 10 y sábado 11 de noviembre a las 09:00 en el Microestadio “Cochocho Vargas”, Ushuaia.

Zumba Fest

Sábado 11 de noviembre de 11:00 a 13:00 en el Colegio Provincial “Soberanía Nacional”, Prefectura Naval 1151. Entrada: Un alimento no perecedero.

Noche de los museos con los Veteranos de Guerra

Sábado 11 de noviembre a las 20:00 en O’Higgins 321. Muestra de “Malvinas en la Memoria” y experiencia en realidad virtual con “Pisar Malvinas”.

El Hombre de Acero

Obra de teatro que se presentará el sábado 11 de noviembre a las 20:00 en la Casa de la Cultura. Adquirir entradas a través de cultura.riogrande.gob.ar

“Seamos Danza” con el CAAD

Primer encuentro folkórico nacional fueguino para adultos. Peña Argentina: viernes 10 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 21:00. Entrada libre y gratuita.

Peña Familiar: Sábado 11 de noviembre en el Gimnasio de la Escuela 21, Prefectura Naval e Islas de los Estados. Valor de entrada: $1.500.

Cartelera del cine

Trolls se armó la banda – Hipnosis banda invisible – Five nights at Freddy’s – The marvels – Cuando acecha la maldad.

Voces que transforman

Jornada Anual de la red de Voces Vitales Cono Sur. El lema es El desafío digital. Sábado 11 de noviembre a las 10:00 en la Sala Niní Marshall de la casa de la cultura en Ushuaia. Inscripciones abiertas y gratuitas, buscá el link en las redes oficiales.