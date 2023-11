Arce buscará institucionalizar los derechos de la mujer

A raíz del recambio de autoridades y asunción de los nuevos concejales de Río Grande el próximo 14 de diciembre, la actual secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Río Grande y concejala electa, Alejandra Arce, adelantó parte de la agenda legislativa que piensa llevar adelante en su nueva función.

En el estudio de ((La 97)) Radio Fueguina, Arce mencionó una primera reunión con el actual presidente del Concejo Deliberante “quien nos invitó y nos puso a tono un poco de cuál es la situación actual de las cuentas del Concejo».

La concejala electa se mostró conforme con esa reunión introductoria: «Nos pareció muy positiva la reunión, la verdad es que fue amena, viendo lo diario que ocurre dentro del Concejo, información importante también para nuestros equipos, para la administración, cómo funcionan algunas cuestiones de lo administrativo y manejo diario».

En cuanto a la organización interna del Concejo, Arce afirmó: «Cuando ingresemos con nuestros pares veremos cuál va a ser el funcionamiento que vamos a querer dar. Todavía no tenemos definiciones en cuanto a las autoridades».

La edil electa destacó la importancia de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, trascendentales para el devenir de todas las instituciones, incluido, claro está, el Concejo riograndense: «Tenemos algo fundamental e importante que tiene que ver con cuál va a ser el futuro de nuestro país. Lo importante de esa elección estará presente en Tierra del Fuego y en Río Grande, acompañando a Unión por la Patria».

En relación a las políticas de género, Arce expresó su preocupación por el cambio de enfoque que propone uno de los candidatos en pugna, en lo que calificó como “una postura que tiene el otro modelo país, que habla de venir a destruir lo que hemos avanzado las mujeres en los últimos años».

Sobre el rol de la Secretaría municipal de la Mujer, la funcionaria dijo que “fue una decisión del intendente crearla”. Reconoció el gran avance en institucionalizarla, pero además “avanzamos en decir hoy que es una política del Estado municipal hablar de género y diversidad en todas las áreas. Lo que yo pretendo para el Concejo Deliberante es hablar de institucionalizar esto que se viene».

También se refirió a otros temas específicos que planea abordar en su rol de concejala, siempre vinculados a la problemática de la mujer: «El acceso a justicia de las mujeres, algo tan discutido y tan necesario. Es importante que lo trabajemos y que lo dejemos plasmado en una ordenanza, que quede reglamentado, que eso quede institucionalizado».

Consideró muy importante la cuestión de deudores alimentarios y su reglamentación estricta. Al respecto Arce afirmó: «Los deudores alimentarios, empezar a hablar también desde el municipio en reglamentaciones, que existen, pero que no son suficientes o que no son conocidas o que no son utilizadas por los auxiliares de Justicia».

La concejala electa renovó su compromiso con la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género en el ámbito municipal y su réplica en el ámbito legislativo, con un enfoque en la institucionalización de políticas y la protección de las mujeres en situaciones de violencia.