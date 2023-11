¿Qué juegos de casino son los más fáciles de ganar? Guía para principiantes

Si eres principiante en el mundo del juego online, es lógico que quieras probar suerte primero en los juegos más sencillos o que tengas más probabilidades de ganar. Disfrutar de las tragamonedas gratis en un click es una opción muy atrayente para los nuevos usuarios de las webs de azar, aunque no es la única forma de obtener beneficios.

Te contamos cuáles son los juegos populares más fáciles de ganar en los casinos en línea.

Tragamonedas

Como hemos dicho en el encabezamiento, las tragamonedas atraen a muchos jugadores. Sus reglas son muy sencillas, cuentan con temáticas muy atractivas y, además, son una buena opción para ganar dinero. Es importante escoger una que ofrezca un buen RTP, es decir, un buen porcentaje de retorno al jugador.

Además, una de las promociones más habituales de los casinos en línea es ofrecer giros gratis cuando hay lanzamientos de slots.

Blackjack

El blackjack es una opción muy popular entre los aficionados al casino en línea, tanto por ser uno de los juegos de cartas más emocionantes como por lo sencillo de sus reglas. De hecho, únicamente hay que conseguir, sin pasarse, la suma lo más cercana posible al 21, compitiendo contra el crupier. Es fácil de aprender y, con la práctica, se pueden crear estrategias que te ayuden a aumentar tus posibilidades de tener éxito, aunque inevitablemente parte de tu suerte depende del azar.

Ruleta

La ruleta es un juego muy excitante, que crea una gran tensión mientras observas en qué número caerá la bolita y si tu apuesta será acertada. Si realizas una apuesta a uno de los colores, rojo o negro, o, por contra, par o impar, tienes un 50 % de probabilidades de ganar. Es sencillo de entender y con muchas posibilidades de acertar.

Según el tipo de ruleta a la que juegues, tus probabilidades varían. La ruleta europea te otorga 1 entre 37 probabilidades de ganar, mientras que en la americana dispones de 1 a 38 casillas para acertar, teniendo en cuenta además que en la americana existe un mayor número de ventaja para la casa.

Póker

Este juego de cartas es mucho más complejo que el blackjack, aunque igual de emocionante. Si eres principiante, deberías saber que en este caso es necesario tener ciertos conocimientos previos sobre las reglas, los tipos de cartas, las posibles jugadas, etc, para poder definir una estrategia que consiga engañar a tus oponentes.

No obstante, existen muchas variantes en el póker. Por ejemplo, el Texas Holdem es uno de los más comunes, y no es muy complicado aprender a jugar. Además, hay que tener también en cuenta el factor suerte, ya que, dependiendo de la mano que te toque en el póker y como manejes la misma, tendrás más oportunidades de ganar.

Dados

Se trata de un juego con altas probabilidades de ganar y en el que su resultado depende totalmente de la suerte, ya que no es posible predecir qué grupo de dados ganará en cada ocasión. Puedes probar con el modo demo para saber si este juego se adapta a tus preferencias.

Rasca y gana

Es posible que conozcas el juego de rasca y gana de siempre. Pues si te gustaba rascar y probar suerte, te alegrará saber que muchos casinos en línea disponen de este juego tan sencillo y en el que puedes lograr premios instantáneos. Según el casino, tendrás diferentes variedades de juegos de rascas. La mayoría te premian según las filas que obtengas, pero existen otros en los que debes obtener una cantidad de símbolos o iconos predeterminados o incluso algunos cuentan con jackpots progresivos, en los que su bote se va incrementando hasta alcanzar cantidades importantes como premio para el ganador.

En definitiva, existen diversos juegos en los que es sencillo ganar, como los que hemos recomendado para principiantes en este tipo de ocio. No obstante, es importante tener en cuenta que el principal objetivo de los casinos en línea, como fuentes de entretenimiento digital, es divertirse y que ganar o perder depende en una gran parte del azar, por lo que no te estreses ni te obsesiones por obtener grandes ganancias, asume que no siempre se gana, y disfruta del juego.