Maximiliano Ybars prepara su llegada al Concejo Deliberante

El edil electo Maximiliano Ybars, representante de Juntos por el Cambio y UCR, que comenzará a ejercer su nueva función a partir de diciembre, brindó por ((La 97)) Radio Fueguina las primeras consideraciones sobre el rol que le tocará ejercer en la ciudad por un período de 4 años.

Ybars prefirió no definir aún el nombre que ostentará su banca, atado a la continuidad de la UCR en la alianza Juntos por el Cambio: «UCR seguro, veremos si va compuesto o no. Depende del contexto nacional, de qué pase después de estas elecciones, la postura que se viene en la renovación de bancas en diputados, senadores. Yo creo va a depender mucho de eso, de la postura de la UCR a nivel nacional, nosotros somos un partido orgánico”. No obstante, aseveró que “no hay duda de dónde venimos, la UCR va a estar ahí y después veremos cómo sigue la alianza».

El concejal electo también destacó la importancia de estar bien preparado para su rol en el Concejo, y en ese aspecto agradeció la convocatoria del actual presidente del cuerpo: «Nos hemos juntado con el presidente del Concejo charlando un poco de la situación financiera, algunas cuestiones presupuestarias, la administración, la planta, instalaciones, Como para empaparnos en sistemas de gestión y demás, que a uno se le hace fácil porque laburamos de eso, pero está bueno estar a tiro para no perder el tiempo que tenemos que estar gestionando. Es un avance, lo vemos como algo positivo, agradecimos públicamente la invitación».

Ybars también abordó el polémico tema del número de asesores en el Concejo Deliberante. Expresó que tener 15 asesores, como lo decidió el cuerpo deliberativo de la ciudad de Ushuaia, es «totalmente alejado de la realidad», y que esto contribuye al enojo de la gente con la clase política. «Sistemáticamente se venían dando incrementos en las plantas políticas del Concejo y del municipio de Ushuaia, hace muchos años viene creciendo, creciendo, creciendo e irresponsablemente alimenta el enojo con la clase dirigencial, aleja los políticos de los vecinos. Todo lo que está mal, resumido en un tope de 15 asesores» criticó.

El concejal electo aportó su visión acerca de lo que debe ser el rol del municipio en tiempos de crisis, centrado en la producción, desarrollo y empleo. «El municipio puede ser protagonista en eso de vincular la inversión que hace desde lo social llevarlo a lo productivo, a la generación de empleo, acompañar, se puede a través de herramientas».

Uno de los temas de su interés que mencionó como uno de sus ejes de trabajo, es el relacionado a la normativa sobre autos híbridos. Al respecto Ybars consideró que «le faltó una pata, una política pública. Una normativa que el fondo, el espíritu de la norma, era hacer una mejor ambiental, fomentar el uso de los híbridos y demás como favoreciendo el impacto ambiental, cambiamos eso por generarle dinero al municipio sin la contraprestación en la cuestión ambiental» según apreció finalmente el concejal electo por la Unión Cívica Radical.