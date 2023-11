Martín Perez destacó «la unidad de Sergio Massa» como garantía de federalismo

«El enojo no debe ser el único determinante al momento del voto, porque no es buen consejero», reflexionó el mandatario.

El intendente Martín Perez hizo especial énfasis en el llamado a la unidad nacional para conformar un proyecto federal que acompañe al crecimiento de Río Grande. Manifestó su postura de cara al Ballotage que tendrá lugar en dos semanas, donde se definirá el presidente de las y los argentinos para los próximos cuatro años.

Destacó que “de cara al 19 de noviembre, tenemos una discusión profunda. De defender la importancia de un gobierno de unidad nacional que sea la garantía de federalismo y que será muy importante para nuestra ciudad. De tener un presidente que comprenda la necesidad de equilibrar la toma de decisiones con todos los sectores de la política nacional. Estamos en un momento preciso de la historia, un punto de inflexión para profundizar políticas que promuevan el federalismo y la distribución del ingreso”.

En este sentido, Perez sostuvo que haber podido dar vuelta la elección en Río Grande entre las PASO y las generales significó “una profunda reflexión de los y las riograndenses, que se vio reflejada en los resultados de los comicios, donde nuestra fuerza política pudo dar vuelta la elección y que Río Grande sea el motor de un triunfo de Unión por la Patria en toda la provincia”.

Asimismo, señaló que “en nuestra ciudad el principal objetivo es sostener esa diferencia amplia que obtuvimos en octubre, tratar de acrecentarla. Hablar con aquellos vecinos que optaron por otra fuerza política y tratar de convencerlos de la importancia que tiene elegir a Sergio Massa como presidente, y sobre todo la importancia que tiene esto para nuestra ciudad; frente a la propuesta de un candidato que considera a Tierra del Fuego como una estafa”.

En su alocución, Perez destacó la relevancia que ha tenido contar con un Estado Nacional presente en los últimos años, para impulsar el desarrollo de la ciudad no sólo en materia industrial y tecnológica, sino también en lo que respecta a la producción de alimentos y principalmente en lo vinculado a la salud municipal y la Obra Pública.

Por último, afirmó “ el enojo no debe ser el único determinante al momento del voto, porque no es buen consejero. Nuestra esperanza está puesta en que el pueblo no considere el salto al vacío como la única solución. La impronta que han tenido los y las riograndenses, analizando con profundidad el voto, dando una muestra muy clara de responsabilidad política y social, es sin dudas el camino para un triunfo de Unión por la Patria en toda la provincia”.