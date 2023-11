La emotiva carta de la mamá de Marianela Rago a los medios de comunicación

A 13 años del brutal asesinato de Marianela Rago y mientras transcurre el juicio para esclarecer su muerte, la madre de la joven publicó una carta dirigida a los medios de comunicación en la que recuerda a su hija y ratifica sus sospechas contra Francisco Amador.

“Marianela quería ser periodista y ese sueño para formarse como profesional es el

que la trajo a la Ciudad de Buenos Aires desde nuestra Tierra del Fuego”, dice en el primer tramo de la carta abierta. “Y ahora mismo estoy escribiendo esta carta a quienes, soñaba, iban a ser sus colegas y hasta tal vez compañeros», sigue.

«Las noticias de aquel lunes 28 de junio de 2010, y que día a día replican en cada

musculo de mi cuerpo, decían “fue hallada degollada y con 23 puñaladas en su

departamento del barrio porteño de Balvanera”«, recordó.

«Marianela Rago Zapata era mi hija”, refiere Patricia Zapata que ha estado presente en el proceso oral que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal 29 de CABA, todas y cada una de las jornadas .

“Detallar en estas líneas como fueron estos años para nuestra familia es

desgarrador, tristísimo e inexplicable. Para nosotros los padres es anti natural sepultar a nuestros hijos, no hay lógica, ni razón alguna para esto”, destaca.

No tiene nombre.

Nosotros, su familia y sus amigos declaramos que Amador era violento, la

maltrataba y pegaba y que ella estaba sometida ante estas situaciones.

Esto lo contamos con toda la verdad sobre nuestras espaldas, recordando charlas,

conversaciones y cómo Marianela detallaba el trato de Amador hacia ella, Incluso

después de haber finalizado tu noviazgo.

Entre 2013 y 2018 el acusado fue sobreseído en 5 oportunidades pero este último

año la Sala VI de la Cámara del Crimen lo procesó en forma directa en base a una

nueva data de muerte, su pasado violento y a lesiones que presentaba en algunas

partes de su cuerpo y podrían haber sido producidas por la victima en su defensa.

Restan algunas audiencias, luego será el momento de los alegatos para después

conocer la sentencia que, creemos, será en diciembre.

Esperamos ese día con la esperanza haya justicia, sólo eso.

Mi otro hijo Matías escribió esto que también queremos compartir:

«Tu partida tan temprana, tan injusta, tan dolorosa, tan irreal, que a 13 años de tu

partida, lo sigo negando.

Me cuesta mucho recordarte con felicidad, sin que se me caiga una lágrima al

pronunciar tu nombre.

Me entristece cada vez que plenso en vos, porque el tiempo no cura nada, solo nos

enseña a vivir con el dolor de que ya no estas con nosotros».

Hoy lo único que nos queda es ser fuertes, es la única alternativa para

mantenernos de pie, y seguir luchando para que haya justicia, porque esa fue

nuestra promesa.

Te pienso, te abrazo, te hablo, te extraño, te quiero.

Nunca te voy a olvidar, porque si te olvido, ya no voy a ser yo.

Tu Hermano, Matias»

Tenemos que lograr que quien ha traído tanto dolor a nuestras vidas y ha hecho

tanto daño a Marianela pague y sea condenado.

También por las demás mujeres que han sufrido acoso, abuso, golpes y otros tipos

de violencias que esto no quede Impune.

Queremos Justicia, la real, la verdadera.

Familia de Marianela Rago Zapata