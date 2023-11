Sofía Silvestro: “Siempre supe que quería trabajar con niños pequeños”

Pasó por las aulas del María Auxiliadora y la Misión Salesiana, donde terminó finalizando su secundario, Sofía Silvestro con tan solo 25 años terminó la carrera de Educación en el IPEF de Córdoba y pasó por ((La 97)) Radio Fueguina para contar su historia.

“En 2018 viaje a Córdoba, ingresé en el IPEF de la Universidad provincial y ahí hice los cuatro años y me recibí a término. La verdad que pasé por diferentes opciones, no me había decidido bien. Siempre supe que quería trabajar con niños pequeños, por lo que pensé en maestra jardinera, pero me decidí por la educación física que tiene un abanico muy amplio y me puedo centrar en los niños desde otro lado”, dijo respecto a la ardua tarea de tener que elegir un camino para estudiar.

Afortunadamente Sofía contó con un fuerte apoyo familiar que la permitió estudiar sin contratiempos, además del acompañamiento de familiares en la provincia de Córdoba.

Particularmente, durante el transcurso de su carrera encontró un rubro para que puedan confluir sus ansias de enseñar Educación Física con el trabajo para niños: el rubro de la animación.

“Sigo en animación de fiestas infantiles, pero también al recibirme hice un instructorado en natación y estoy dando clases de eso con niños pequeños”, mencionó alegre Sofía y no descartó trabajar en un futuro en algún colegio de Río Grande.

“Dentro de la educación física no solo es deporte, sino que está la rama de animación, juegos y recreación. Ese fue mi primer trabajo, entré sin saber nada, pero me encantó por lo que sigo ahí”, explicó.

Particularmente mencionó que como fueguina siempre supo que debía viajar si quería cumplir su sueño, pero que el apoyo de la familia ayudó con el desarraigo.

“Cuando me recibí mi mamá, quien también se recibió en el IPEF, sintió un orgullo tremendo y viajó junto a mi hermana”, recordó Sofía.

Por último, respecto a sus planes futuros aseguró que su idea “siempre fue quedarme en Córdoba, pero por un tema de oportunidades puede que vuelva a Río Grande. Quizás el año que viene me encuentre en mi ciudad, para probar“, concluyó.