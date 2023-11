La jura del segundo mandato de Melella será en Río Grande

Con el inminente comienzo de segundas gestiones en Tierra del Fuego, tercera en algunos casos, pero segunda para gran parte de los mandatarios de la provincia, en el mes de diciembre comienzan en un segundo período el intendente Martín Pérez, el intendente Daniel Harrington y el gobernador Gustavo Melella. Y en el caso de Walter Vuoto, reelecto por segunda ocasión, iniciará un tercer mandato al frente de la intendencia capitalina.

Una novedad de gran trascendencia, confirmada de manera exclusiva a ((La 97)) Radio Fueguina por referentes del gobierno provincial, en un hecho sin antecedentes, inédito e histórico: El Gobierno ha decidido que el acto de asunción del gobernador Gustavo Melella en su segundo mandato al frente de los destinos de la provincia el próximo 17 de diciembre, se realice en la ciudad de Río Grande y no como tradicionalmente sucede en la ciudad de Ushuaia.

Repasando la historia reciente, en algún momento se estuvo muy cerca que la Legislatura comience a hacer pie de a poco en la ciudad de Río Grande. Se había utilizado el Centro Cultural Yaganes para algunas comisiones, pero esta intención no terminó de materializarse, en algunos casos por la complicación que implica la cuestión protocolar. Se mencionan compromisos asumidos con las fuerzas armadas que tienen a su cargo el edificio Almirante Zar, donde funciona la Legislatura.

Pero, desde junio de este año se está en tratativas para que pueda realizarse el acto de asunción de este segundo mandato del gobernador en Río Grande. En un hecho que no encuentra antecedentes.

Toda la cuestión protocolar recae desde siempre en Ushuaia, tanto en las asunciones como el comienzo de las sesiones ordinarias. Pero, en este caso, un gobernador elige volver a su ciudad de origen, no despegado de lo que sucede en la agenda local porque es muy frecuente ver al gobernador Gustavo Melella en Río Grande.

También ha sido confirmado en las últimas horas el lugar donde se llevará a cabo el magno acto de asunción del gobernador, que será el Colegio Don Bosco de Río Grande, que incluso ya está reservado para ese 17 de diciembre, prácticamente durante toda la jornada.

Institucionalmente es un día largo. Asumen los legisladores, luego se llama a un cuarto intermedio, asume el gobernador, se llama a otro cuarto intermedio para luego tomar la jura a los integrantes del gabinete.

Eñ acto de jura de Gustavo Melella en su segundo mandato se realizará en Río Grande.

Oxigenación

Por otra parte, el comienzo de las gestiones propiamente dichas también promete el advenimiento de importantísimas novedades.

Es que, según ya dan por confirmado, se pretenden realizar cambios que tienen que ver con oxigenar algunas áreas, reforzar otras y quitar trascendencia a otros espacios que, quizás, no funcionaron de la mejor forma. Bien ese espacio puede ser que no funcionó según se esperaba, o que no se consiguió el rédito que se calculaba, o bien el funcionario que estaba a cargo de esa área, no funcionó.

Lo que se habla, por lo menos hasta ahora en el caso del municipio de Río Grande, es que habrá modificaciones en el gabinete. Y lo propio va a suceder con el gobierno de la provincia. Pero en este último caso, lo que se ha decidido es reformar los ministerios, crear nuevas áreas, para reforzar algunas políticas públicas que pretenden subir un poco el valor en relación a la vida cotidiana de los vecinos.

Pero, para la creación de los nuevos ministerios y, por ende, que asuman esos nuevos ministros el 17 de diciembre, se debe modificar la Ley de Ministerios. El gobierno tiene la intención de que, en la última sesión de la Legislatura, se apruebe una reforma de la Ley de Ministerios, para que cuando llegue el momento de asumir las nuevas autoridades, algunos lo puedan hacer en nuevas carteras, en el marco de un nuevo organigrama.

A la hora de analizar, por un lado, se vislumbra la necesidad de consolidar el territorio en Río Grande, la ciudad de origen de la carrera política de Gustavo Melella. También la idea de comenzar a darle otro tinte institucional a la ciudad de Río Grande y que no todo necesariamente recaiga en la ciudad de Ushuaia.

Comienzan a aparecer algunas especulaciones sobre las alianzas gestadas con Walter Vuoto y que hoy, ciertamente, penden de un hilo. Y si no caen, es solamente por estar en este delicado impasse entre las elecciones generales y el balotaje.

Fuentes del gobierno de la provincia indican que esta trascendente iniciativa de trasladar la sede de la jura, no responde a la mala relación que puede existir hoy entre el gobernador y el intendente capitalino. Sino más bien es una decisión que se había adoptado ya desde hace un tiempo y que desde junio se venía trabajando.