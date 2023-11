No atenderán los bancos el próximo lunes 6 de noviembre

El lunes 6 de noviembre no habrá atención en los bancos de todo el país, debido al feriado por el Día del Bancario.

El próximo lunes 6 de noviembre no habrá bancos en la Argentina por qué se conmemora el Día del Bancario. El día es no laborable para los empleados por lo que no habrá atención al público.

No estarán abiertas las puertas para la operatoria online y los cajeros automáticos, pero se podrán realizar pagos y transferencias usando la aplicación de la entidad financiera o a través del homebanking.

Tampoco se pausarán las chances de hacer extracciones en supermercados y farmacias.

Según la página web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), «el 6 de noviembre se conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924 y, desde entonces, la Convención Colectiva estipula en su artículo 50: ‘Institúyese como `Día del Bancario` el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales».