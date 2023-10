Por casi un centenar de estafas, procesaron a Walter Nievas

El abogado acusado por estafar a casi un centenar de personas con sumas millonarias, Walter Nievas, finalmente fue procesado en el día de ayer. Luego de un arduo trabajo por parte de la División de Delitos Complejos que pudo dar con su paradero tras la investigación de empresas de comunicación y transporte.

Según especificó el Juez de la causa, el Dr. Raúl Sahade, son casi 80 las víctimas de Nievas, todas captadas a través del mismo modus operandi.

Todo se realizaba con Nievas generando un nivel confianza entre la gente que aportaba dinero, cumpliendo las promesas de pago, en algunos casos con la totalidad. Entre las partes firmaban contratos de mutuos y en algunos casos documentos, y siempre se movía con su círculo de confianza y, producto de esto, hubo terceros que resultaron víctimas.

“Él venía hace bastante realizando estas tareas, pero como venía cumpliendo no se detectaba. Lo denuncian cuando dejó de cumplir con los correspondientes pagos”, especificó el Juez.

Nievas está procesado por estafas y no hay otro delito por el momento: “El Fiscal lo puntualizó en el delito de estafas general, no se limitó a ningún inciso del artículo 172. Lo que puede imponer una pena de entre 1 mes a 6 años”, detalló Sahade.

Respecto a la segunda persona involucrada en el caso, la ex pareja de Nievas, Rocío Itatí Godoy, el Juez especificó su situación: “Si bien se dictó la falta de mérito, es decir que no hay elementos para procesar ni sobreseer, la investigación sigue. Lo que se dice es que por el momento se está a la espera del resultado de medidas, si sirven para confirmar o tener la sospecha de que participó en las maniobras en ese caso se resolverá su situación”, explicó y negó que haya otros cómplices en el caso.

El Dr. Sahade fue consultado por la fuga de Nievas y según especificó una vez que el tribunal toma conocimiento de la denuncia Nievas ya se encontraba fuera de la provincia “según las investigaciones del Tribunal, había salido vía aérea. En su declaración indagatoria no solo se negó a declarar, sino que hizo saber que no iba a responder a las preguntas del fiscal mayor, así que no dio explicación sobre su ida de la isla”.

Respecto al dinero, “lo que se investiga desde el fuero penal es si hubo o no delito y, en caso de haberlo, quienes fueron los autores. Si hay algún reclamo de dinero eso corre por el fuero civil”, manifestó Sahade. También la validez de los contrataos deberán ser analizados por el Juez Civil.

Por último, destacó el trabajo de la División de Delitos Complejos tanto para dar con el paradero de Nievas como la investigación que se está llevando a cabo, “se han movido con rapidez y profesionalidad”, concluyó.