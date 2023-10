«Impartir no, compartir desde el conocimiento»

Durante 14 años recorrió las aulas del Don Bosco, transcurriendo su enseñanza desde el jardín de 4 hasta finalizar el secundario. Inmanol González es un docente y técnico de sonido que pasó por ((La 97)) Radio Fueguina y relató como fueron los vaivenes de su profesionalización.

Desde muy chico bebió de dos corrientes de cada uno de sus padres, por un lado, la inspiración de su madre que se encontraba realizando la carrera docente, “entonces me explicaba quién era Piaget y qué era el ‘sujeto que aprende’”, relató con emoción Inmanol; por otro lado, un padre que brindó un regalo fundamental para que desarrolle su amor por la música: un disco de The Beatles.

A este rol fundamental de su padre se le sumó la posibilidad de hacer música, tocar con bandas e incursionar con la parte más técnica del sonido.

“Así que me terminé declinando por el sonido y las artes audiovisuales. En el 2017 arranqué a estudiar Tecnicatura en Sonido y mientras estudiaba me di cuenta de que lo tenía decidido desde mucho antes, porque durante toda mi vida estuve relacionado alrededor de la música, el sonido, corriendo alrededor de la radio”, señaló Inmanol.

Un ansia musical que no terminó nunca de crecer y lo llevó a disfrutar de cuanto recital pudo, ahorrando cada moneda para poder presenciar artistas de gran talla en vivo.

“No tengo idea de cuántos recitales viví, cuando estaba en Río Grande iba a todo lo que podía con mucha euforia. Ahora, en Córdoba como la movida cultural es muy grande hay actividades todos los fines de semana, así que debería calcular cuántos fines de semana he vivido para saber a cuántos recitales asistí”, bromeó.

A Pedro Aznar, por ejemplo, Inmanol lo vio reiteradas veces y se volvió “uno de los artistas que más me ha marcado musicalmente y cada vez que viene con una propuesta nueva siempre vale la pena ir a verlo”.

Pero no solo fue la música, sino que la docencia le despertó pasión: “Fue por la pasión por compartir conocimiento, algo que quedo de mi adolescencia. Hoy en día me desempeño como docente y disfruto mucho, me apasiona que el aula sea un lugar, para impartir no, sino compartir desde el conocimiento”, puntualizó.

“Entonces estaba un poco cantado, era cuestión de decidirme y cambiar la opción que había tomado y tomar el rumbo que estaba escrito”, dijo sobre la inspiración que dieron sus progenitores.

Inmanol finalizó resaltando el enorme abanino de experiencias que le dio su profesión, conociendo muchos lugares del país y, particularmente, cristalizando en un enorme proyecto

“Por lo pronto el 4 de noviembre se estrena en Canal 9 la serie ‘El Insomne’ con Osvaldo Laport, en la cual participé haciendo el sonido directo de uno de los capítulos”, concluyó destacando Inmanol González.