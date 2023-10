Massa ratificó su ultimátum a las petroleras

El ministro Sergio Massa ratificó su advertencia a las petroleras, cuyas exportaciones pueden ser bloqueadas si no se normaliza el abastecimiento de combustibles.

«En primer lugar me gustaría también aclarar algún comentario que escuché cuando entré al estudio porque me parece que importante que la información sea fidedigna y las petroleras trabajan con pre financiación de exportaciones compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, inició el también candidato a Presieente.

“El tema, para que quede claro, hace 15 días en medio del proceso electoral empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es que vence el congelamiento de precios. De 20, 40 ¿qué cuanto va a ser el aumento?», recordó Massa.

Señaló que «también hubo retención de stock de parte de las petroleras, digamos por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan no sale más un barco de exportaciones, básicamente ¿por qué?, lo tiene que saber la gente, las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico, el más alto de producción este año, están batiendo récord de exportación y además tenemos una situación de precios adicional que es primero la guerra primero de Ucrania y después el conflicto que se desata en Israel», relató.

Todo esto, explicó, «genera una suba de precios internacional, en paralelo el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar, ahora eso tiene un límite ¿el límite cuál es?, que abastezcan el mercado local”.