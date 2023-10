La concejal Mora radicó una denuncia por injurias contra un conductor

El pasado 25 de octubre se vivió un más que tenso momento en el Concejo Deliberante mientras se realizaba la comisión del proyecto de Plataformas Digitales. En cierto momento de la jornada un licenciatario de taxistas volvió a agraviar a la concejal Miriam “Laly” Mora profiriendo una serie de insultos y acusaciones bastante graves.

Producto de este hecho, la edil se presentó este 27 de octubre en la Comisaría para radicar una denuncia por injurias y calumnias.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Mora indicó que el enojo del sujeto saldría de que querría vender su licencia y la modificación de la Ordenanza no le permitiría hacerlo, ya que es titular de dos licencias de taxis.

“En varías comisiones las personas lo han dicho, esta persona lo ha hecho por segunda vez y creo que ahora están las pruebas porque algún medio lo ha subido”, dijo respecto a los agravios.

“Por eso dije basta a naturalizar a que se amenace a los concejales o los electos, no hay porque dejarlo naturalizado. Así como unas semanas atrás el concejal Calisaya presentó una denuncia por amenazas, hoy yo voy a radicar esta por calumnias y si la persona tiene pruebas que las demuestre”, manifestó Miriam Mora.

Recordó que no es la primera vez que sufre esta clase de insultos: “pasó con cannabis, pase de concejal fumeta, narcotraficante, me acusaron de tener que ver con operativos de drogas que involucraban a la provincia. Terminan acusándome de cosas que no soy”.

Consideró que en esos casos de violencia habría que parar la comisión hasta que se pueda realizar como corresponde e incluso prohibirles participar porque no dejan avanzar las comisiones.

“Quieren empezar a participar conductores de Uber y nosotros le decíamos que no porque era como provocar, en Ushuaia le pegaron a un conductor y acá puede pasar lo mismo. Pero ellos manifestaron que no pueden creer lo que está pasando con las falsas acusaciones”, expresó.

Por último, respecto al proyecto, Mora anunció que el 9 de noviembre se va a realizar una nueva comisión para tratar Plataformas Digitales de Transporte y de Control para Transportes Privados, Escolares y Taxiflet.