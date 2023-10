«Hoy no estamos vendiendo harina»

La crisis económica se acentúa en el marco de unas elecciones cada vez más polarizadas. Particularmente revistiendo preocupación la falta de stock tanto en combustibles como en mercaderías varías.

Ejemplo de esto es que algunos mayoristas de la ciudad no están vendiendo harina, aseguró para ((La 97)) Radio Fueguina el gerente de la distribuidora local Ayma S.R.L, Hernán Morcillé.

“La harina todavía no tiene un precio establecido porque no hay trigo según el molino que nos atiende a nosotros, entonces no tenemos parámetro de precios. Hoy no estamos vendiendo a causa de lo que ocurre con el trigo”, señaló.

La razón para no vender es la falta de conocimiento de si el precio está demasiado bajo o excesivamente alto. Recordando que los últimos precios rondaban en los $8500 pesos la bolsa de 25 kilos.

Sin embargo, el gerente de Ayma S.R.L descartó que haya desabastecimiento: “Dentro del depósito tengo 2 camiones de harina así que cuando podamos vender tendremos disponible. No creo que haya riesgo de desabastecimiento”.

“En el caso del huevo hay mucha producción por lo que su precio empieza a bajar y, al ser un producto perecedero, se vende constantemente”, concluyó Morcillé.