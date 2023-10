Blanco: “Pipo Rodríguez no tiene autoridad moral para cuestionar a nadie”

El ex legislador y ex concejal salió del ostracismo para cargarle la derrota electoral, de la UCR y de Juntos por el Cambio, al senador. Blanco lo desacreditó restándole “autoridad moral” para tal cuestionamiento.

El senador nacional por Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, rechazó en duros términos el reproche hacia su persona formulado por un antiguo dirigente de su partido, el ex concejal y ex legislador Juan “Pipo” Rodríguez, quien, pese a estar alejado hace un buen tiempo de la arena política, por redes sociales responsabilizó a Blanco -y a Federico Frigerio-, por la baja performance de su espacio en Tierra del Fuego.

En un colorido flyer difundido este viernes, Rodríguez ironizó: “Felicitaciones Pablo y Federico Frigerio exelente (sic) resultado se ve que la tenían reclara… Sigan así que van bien…”.

La reaparición de “Pipo” Rodríguez en política se produce a cuatro años de su última intervención en debate alguno, cuando en 2019 fuera candidato a gobernador por el partido Ser Fueguino (Cambiemos), y obtuviera el 4% de votos.

Juan «Pipo» Rodríguez felicitó irónicamente a Blanco por el resultado electoral.

Blanco, por ((La 97)) Radio Fueguina, contraatacó elípticamente: “seguramente muchos de esos que nos critican, ya no nos acompañaron en la primera vuelta. Analizando el resultado de las elecciones de las PASO a la general, el único espacio que perdió adhesión fue Juntos por el Cambio y la pérdida de votos fue prácticamente similar a quienes apoyaron a Unión por la Patria” deslizó el senador en velada sospecha de, cuanto menos, inacción, y cuanto más, traición.

“Algunos tendrían que guardar un respetuoso silencio, porque algunos dirigentes, como en mi caso, tenemos códigos” volvió a arremeter.

En tanto, gravemente añadió: “que sigan hablando, a mí no me preocupa lo que diga Pipo Rodríguez, la verdad que no tiene autoridad moral para cuestionarme a nadie. Sé por qué lo digo”.

A renglón seguido, Blanco caracterizó a un sector de su propio partido, a quien le cuestionó no haberse movilizado en favor de las candidaturas actuales: “Mucha gente de esa votó a Massa, pero esencialmente la mayoría de esa gente no movió un dedo para la campaña de las generales. Se borraron por completo, algunos se borraron hasta de conformar la lista, con eso te digo todo”.

Finalmente, e intentando poner paños fríos y mirar hacia adelante, el senador Pablo Blanco concluyó: “voy a trabajar como siempre lo hice para que Juntos por el Cambio continúe, porque me parece que era una herramienta buena, es una herramienta lógica para poder modificar la situación, no tuvimos la capacidad para convertir. La democracia siempre da oportunidades”.