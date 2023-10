«Matías no era así, no tenía ánimo suicida: algo lo llevó a esto»

A las afueras del Colegio “Alicia Moreau de Justo”, Blanco dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió acerca del suicidio del senador Matías Rodríguez. Allí comentó que la situación para él fue “un golpe muy duro, una noticia inesperada”, sosteniendo que “no se merecía esto bajo ningún punto de vista y Tierra del Fuego no se merecía perder a otro senador, sobre todo el Justicialismo, no se merecía perder un dirigente de tenor y de la capacidad y la integridad que tenía.

A esto, recordó al senador Rodríguez como una persona que “hacía de la lealtad, la palabra, una profesión de vida y eso fue lo que lo llevó a tomar la determinación que tomó, lamentablemente” y pidió a la Justicia que “analice con determinación lo que sucedió con él”, ya que “no era una persona con espíritu suicida”.

El senador de JxC expresó: “Me queda un profundo dolor de que no lo hayamos podido despedir realmente como correspondía. Estaba todo listo para que así sea, pero la familia torció este rumbo”.

Valoró que esta determinación hizo que pase “desapercibido que Matías Rodríguez estaba siendo velado en la Ushuaia, por eso tengo mucha bronca. Espero que la justicia esté a la altura de la circunstancia”.

Asimismo, hizo un pedido a los funcionarios dentro de la política, advirtiendo que “lo que sucedió con Matías Rodríguez no fue una casualidad. Estemos atentos, abramos los ojos, porque si no se solucionan las cosas como deben ser, con la justicia justa, no nos espera un futuro muy provisorio en Tierra del Fuego”.

En este mismo sentido, el senador Blanco pidió que la Justicia “actúe y analice la totalidad” de los hechos, y que no se cierre la causa “rápidamente con una incineración y que ‘acá no pasó nada’. Hay que analizar detenidamente. Tomemos conciencia a de lo que sucedió”.

Sobre algunas dudas que le haya generado el hecho, Blanco analizó que sus sospechas se dirigen a que “Matías (Rodríguez) no era así, y no tenía el ánimo suicida: algo lo llevó a esto. Alguien que ha hecho de la lealtad una forma de vida, seguramente algunos hechos que lamentablemente lo llevaron a tomar esta determinación”.

Asimismo, valoró que: “están tratando de traer un manto de sospecha sobre quién era Matías Rodríguez, por eso le pido a la Justicia analice, porque si no van a venir tiempos difíciles”, finalizó el senador Pablo Blanco.