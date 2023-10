«Hay cosas que no pueden pasar nunca más en la política»

El Gobernador Gustavo Melella, emitió su voto en el Centro Polivalente de Arte de Río Grande. Al finalizar, dio una serie de declaraciones, donde se refirió a distintos temas de interés general de la sociedad.

Uno de ellos, ineludible, es el suicidio del senador Matías Rodríguez, sobre el cual el Gobernador expresó que sintió «mucha tristeza, no éramos amigos, pero sí teníamos relación. Era joven, 41 años, con hijos y un futuro político importante. Uno siempre tiene motivos para vivir. Son decisiones que realmente duelen mucho. Ahora hay todo un proceso judicial de investigación porque es la muerte de un senador».

Asimismo continuó: «Hay hechos que son preocupantes. Los que estamos en la política tenemos que ser prudentes, trasparentes en todo sentido, porque uno mira todo el movimiento antipolítico y le damos de comer a ese sector. Hay que actuar con mucha responsabilidad y hacerse cargo de lo que hace. Hay cosas que no pueden pasar, ni podemos permitir que pase en nuestra Provincia, ni en ningún lugar del Mundo».

El Gobernador resaltó que no habló con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto: «Lo llamé en ese momento y no me pude comunicar. Le mandé un audio, pero yo soy muy respetuoso de los tiempos y entiendo el escenario que hay. Son circunstancias muy complicadas que necesitan un punto final».

«Hay una tristeza y un dolor muy grande -resaltó Gustavo Melella- Matías (Rodríguez) entendía el desarrollo de la Provincia. Nos estaba ayudando muchísimo empujando el Fideicomiso Austral en el Senado, que no era nada fácil. Él con Pablo (Blanco) hicieron ese trabajo para que hoy tengamos dictamen en el Fideicomiso. Sabemos lo que significa en el Senado sacar una ley en beneficio de Tierra del Fuego».

Volviendo a referirse a la capital fueguina y la posibilidad de que este hecho cambie el escenario político de allí, expresó que «hay una familia que está sufriendo, pero hay cosas que no pueden suceder nunca más, tanto en la política, como en la vida. Cada vez que alguien se quita la vida es doloroso, más cuando hay condimentos».

Ante la consulta de si hay espacios políticos que se terminan, dependiendo del resultado de esta tarde, el Gobernador indicó que «hay cosas que no tiene que ver la elecciones de hoy. Nuestro frente sigue en unidad y yo creo que va a ser un resultado positivo en vistas a nuestro país y nuestra Provincia, pero el trabajo en conjunto sigue».

Asimismo, el Gobernador se refirió a la marcha que iban a realizar contra él por el radar: «Estamos en cosas más importantes, me parece».