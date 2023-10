Tras sufragar en el Centro Polivalente de Arte, el candidato a diputado y apoderado del partido Republicanos Unidos, Santiago Pauli, consideró que se gesta una jornada tranquila y con orden.

“Esperamos que hoy se defina el destino de nuestro país, que podeos resolverlo sin una segunda vuelta. Ojalá que hoy podamos terminar esto así dejamos de hablar de campaña y empezamos a hablar de cómo salir adelante como país”, manifestó el candidato libertario.

En este sentido, habló sobre la campaña que se instaló en las últimas semanas y recordó que, al menos en la provincia, se viene de un largo período de trabajo.

“Es verdad que muchos salieron a instalar un miedo a no votar a nuestro candidato, pero creo que la gente vota conscientemente y no se manipula tan fácil con esos discursos. Creo que van a votar con convicción y no con miedo o bronca”, finalizó diciendo Santiago Pauli.