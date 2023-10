Por primera vez se realizó una cirugía oftalmológica en el Hospital Modular de Tolhuin

Por primera vez se realizó una cirugía oftalmológica de baja complejidad en el Hospital Modular de Tolhuin, inaugurando un hito en lo que refiere en la atención a la salud de la ciudad.

Para hablar de esto, el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina contactó con el profesional que realizó la intervención, el Dr. Martín Aspitía, quien relató que esta decisión de operar surge como respuesta a las complicaciones que desarrolló la patología en el paciente por la dificultad que reviste para un tolhuinense tener que viajar a otra ciudad.

“Desde que empezamos a atender ahí estas patologías nuestra intención era subsanar la atención primaria para no llegar a operar, algunos casos puntuales vienen desde casos puntuales de la Pandemia donde era muy difícil el acceso a la salud”, relató.

Como consecuencia algunos pacientes terminaron siendo “quirurjicos” y por eso se opto por la idea de solucionarlo en el Hospital Modular.

En este caso particular, el Dr. Aspitía mencionó que era “una infección en el parpado que al no ser tratada se cronifica y queda nodulada adentro. Al no poder drenarse naturalmente se encapsula y eso tenemos que sacarlo”.

“Como las cirugías fueron de baja complejidad la recuperación será rápida y esperamos el paso del tiempo para ver los resultados”, aclaró el médico.

Particularmente el profesional de la salud destacó al Hospital Modular de Tolhuin que se encuentra bien equipado y no hubo falencias a la hora de hacer la operación, “el factor humano también es importantísimo y fue super atento. Es una excelente gestión de la Dra. Di Giglio con la comandancia del Dr. Serra”, finalizó subrayando el Dr. Aspitía.