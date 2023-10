¿Hasta qué hora se puede votar el domingo?

Resta menos para las elecciones 2023 que se llevarán adelante este 22 domingo 22 de octubre y determinarán quién gobernará el país en los siguientes cuatro años.

Las personas habilitadas a votar son aquellas mayores de 16 años y que figuren en el padrón electoral tendrán el derecho de votar en las urnas al binomio de su preferencia para representar el Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre.

Las fórmulas que se presentan para suceder a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Casa Rosada son aquellas que alcanzaron el porcentaje mínimo de votos en las PASO para cometir en los comicios generales.

Las boletas están encabezadas por Serio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro país).

Horarios de votación

Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral.

A partir de las 6 de la tarde, se cierran las puertas de los centros de votación y las autoridades de mesa deberán esperar que todas las personas que ingresaron ejerzan su voto. En caso de demoras u otros imprevistos excepcionales, la Justicia tiene la facultad de extender el horario de votación durante la jornada.

Los resultados

Los primeros resultados de las elecciones presidenciales se difundirán el domingo a partir de las 22:30 horas.

Asimismo, se confirmó que estas elecciones costarán más de 30 mil millones de pesos, y que involucrará en seguridad y apoyo a al menos 100 mil personas, entre militares y fuerzas nacionales y provinciales.

¿Qué documento es válido para votar?

Existen requisitos y restricciones relacionados con la documentación válida para ejercer el derecho al voto. Los documentos aceptados para sufragar incluyen la Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. Aquellos ciudadanos que extravíen su documento de identidad no podrán emitir su voto en las elecciones.

Además, se aplica una regla específica con respecto a la vigencia de los documentos habilitados. No se permite el uso de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Además, no se permitirá el voto con el DNI en el celular.

La participación electoral es obligatoria para los mayores de 18 años y menores de 70, y es opcional para la franja de entre los 16 y 17 años, así como para los ciudadanos mayores de 70 años.

No emisión de voto

Quienes no voten deberán pagar una multa o afrontar sanciones como la imposibilidad de realizar determinados trámites, a menos que integren los grupos exceptuados. De no poder asistir a las urnas ese día, deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. Dentro de los próximos 60 días recibirán la multa correspondiente, la cual podría escalar.

Según informa la Dirección Nacional Electoral, las personas entre 18 y 70 años que no voten y no justifiquen su ausencia a los comicios ante la Justicia Nacional Electoral recibirán una sanción económica y serán incorporados al Registro de Infractores al deber de votar.

No podrán ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Transporte público

Respecto a los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional y los servicios públicos de pasajeros ferroviario de Jurisdicción Nacional, Metropolitanos, Locales Extendidos, e Interurbanos Regionales, podrán ser utilizados por los usuarios sin costo el domingo 22 de octubre.

Además, el ministerio de Transporte de la Nación estableció que el servicio tenga una frecuencia equivalente a lo que ocurre en un día sábado en condiciones normales. Así lo establece la resolución 435/2023, publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto. Esta normativa, dispuesta por el gobierno nacional, se trasladó a las 24 provincias del país.