“Vamos a ser más pobres, gane quien gane

En el tramo final de la campaña hacia las elecciones del domingo próximo, la candidata a diputada nacional en primer término del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, María Meza, dio a conocer su visión y propuestas en medio de un ambiente de incertidumbre en todo el país. En los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina, la postulante expresó su preocupación por la situación económica del país el día después de los comicios: «Vamos a ser más pobres, seguramente, pase lo que pase, gane quien gane, haya balotaje o no» señaló Meza enfatizó que no habrá solución efectiva para los problemas actuales de la gente, si continúan los mismos partidos ejerciendo el poder: «No hay alternativa con estos candidatos que tenemos hoy, a nivel nacional e incluso a nivel provincial». En cambio, propuso un proyecto económico y político distinto: «Somos laburantes, yo vengo del colegio, mi compañero está trabajando. Eso es lo que proponemos a la sociedad» resumió la candidata. Uno de los ejes de la campaña de su sector es la soberanía: «Para nosotros y nosotras algo que cruza fundamentalmente es, por un lado, la soberanía», dijo. En tal sentido, Meza mencionó que ese concepto se extiende desde las islas Malvinas hasta cuestiones como el radar en Tolhuin, cuya operatividad sigue siendo un misterio. También explicó que la soberanía “es la defensa de nuestros mares. Soberanía es también nacionalizar, estatizar el puerto, con control de sus trabajadores, con control del usuario, de lo que está entrando, de lo que sale, qué empresas funcionan». Además, cuestionó la falta de control sobre las empresas offshore que operan en el mar y argumentó que, sin los recursos adecuados para hacer cumplir las leyes, no se puede garantizar la soberanía del país. La candidata del Frente de Izquierda, enfatizó la necesidad de implementar un proyecto político que no solo mejore las condiciones económicas, sino que también aborde problemas políticos fundamentales. «Necesitamos por supuesto mejorar económicamente, radicalmente, pero aparte en lo político» señaló. En resumen, María Meza expresó que los candidatos y candidatas del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad ofrecen una perspectiva única en medio de un ambiente electoral incierto en Argentina. Con sus declaraciones refleja la importancia de abordar los desafíos económicos y políticos del país, mediante un proyecto que promueva un cambio real y significativo.