Piden la absolución de los dos imputados

Finalizó la etapa de alegatos por parte de la defensa en el juicio que se sigue por el tiroteo posterior al doble crimen de Nahuel Roth y Víctor Perpetto, donde se solicitó la absolución para Maximiliano Perpetto, hermano de la víctima.

Según indicó para ((La 97)) Radio Fueguina el Dr. Francisco Ibarra, defensor de Perpetto, esto se debe a que la acusación “no reúne los requisitos propios, se ha incurrido en errores y se han omitido parcialmente los hechos revelados en la audiencia y, posteriormente, plantee el alegato desde la autoría, desconocer la autoría y la calificación”, señaló.

“Entendiendo que Maximiliano Perpetto actuó en defensa propia y de un tercero, por lo tanto, he pedido su absolución”, puntualizó el Dr. Ibarra.

En un tramo de su alegato, el letrado dijo que no se comprobó la presencia de Perpetto dentro del vehículo que participó de la persecución: “Eso lo manifestamos y acreditamos. Además, cuestionamos expresamente la cámara que utiliza la fiscalía, de calle Venezuela 523, para decir que esa persona es Perpetto”.

“Un testigo técnico que se ha traído ha informado cuales son los requisitos que se deben cumplir y, en este caso, no se cumple ninguno de ellos”, aseguró el abogado de Perpetto.

También indicó que la lesión que sufrió Badilla en la pierna fue leve y que los disparos habrían comenzado desde el Gol al Chevrolet Cobalt, así las personas en el Cobalt habían actuado en legitima defensa.

“En la acusación se sostiene que la lesión de Badilla había puesto en riesgo su vida. La prueba pericial forense que se llevó a cabo y conforme al testimonio al Dr. Fernández nos indicó que nunca se puso en riesgo su vida, que fue de carácter leve, que no se lesionó ni la parte ósea, ni la vascular”, apuntó Ibarra y agregó: “Es más, la calificó que en 8 días de curación y en menos de 20 días una curación total”.

Sobre quiénes iban a bordo del Cobalt dijo que es una labor que debe llevar a cabo fiscalía que tiene a cargo la instrucción y cuestionó duramente el trabajo realizado: “La última cara obtenida es de calle Venezuela y hay que tener en cuenta que ese vehículo transitó hasta Pellegrini, San Martín y de allí hasta el momento en que fue hallado estacionado. En todo ese sector existen cámaras, que se podrían haber utilizado para ver quiénes eran las personas”.

“Se circunscribieron a una imagen que no les permite llegar a ninguna clase de conclusión. No tiene ningún parecido con ningún rostro, entonces no se puede llegar a ninguna definición”, concluyó el Dr. Ibarra.

A su turno, el abogado Lucas Sartori planteó con su alegato que no se pudo acreditar fehacientemente que su defendido (Leandro Soto) conducía uno de los vehículos implicados en el hecho y solicitó el cambio de calificación legal si el tribunal denegara la absolución.