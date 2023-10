El Municipio se reunió con la comunidad de la Escuela Kayú Chénèn

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia Sebastián Iriarte recibió a la directora de la Escuela Especial N°1 Kayú Chénèn, María del Carmen Arias junto a docentes y estudiantes.

“Recibimos en nombre del intendente Vuoto a la comunidad de la Escuela Especial y vamos a trabajar en conjunto porque hay mucho por hacer, tanto en lo nuevo como en la corrección de aquello que tiene pendiente la ciudad en materia de accesibilidad”, dijo Sebastián Iriarte acompañado del concejal electo Nicolás Pelloli.

“Hay un compromiso asumido de trabajar en una ciudad integrada y accesible y es muy importante escuchar a quienes trabajan cotidianamente con estas dificultades y aportan para superarlas”, indicó.

La directora de la Escuela Kayú Chénèn contó que “todos los años realizamos en octubre, que es el mes de la Educación Especial, la caminata con un recorrido que permite visibilizar las distintas barreras que presenta la ciudad para las personas con distintas discapacidades. Este año se suspendió por el clima y tuvimos actividades dentro de la Escuela donde recibimos a otros establecimientos y también fuimos recibidos por las autoridades municipales, en Intendencia”.

“Quiero agradecer al Intendente porque nos recibieron para poder conversar sobre la ciudad accesible, que escuchen las palabras de las profesoras que son quienes trabajan para la autonomía de nuestros alumnos”, dijo María del Carmen Arias. “Nos hemos puesto a disposición para aportar distintas sugerencias con los profesionales especializados que forman parte de la escuela especial”, agregó.

Finalmente Arias contó que presentaron dos proyectos, “uno sobre plazas con juegos accesibles y otro elaborado por alumnos adultos disminuidos visuales para la eliminación de barreras en la ciudad como pueden ser las garitas, las rampas no señalizadas, el uso de pintura no adecuada, entre otras”. Destacó que “son alumnos que antes veían y luego perdieron la visión, por lo tanto detectan esas barreras que antes no se advertían y ahora impiden la autonomía de la persona que es lo que aprende en la escuela”.