«Flotante-Feria Creativa de la Isla» fue visitada por más de 900 personas

El director del área, Kevin Suárez señaló que: “pasó una nueva edición de Flotante, esta vez en Ushuaia que nos encontró en el centro de la ciudad, más precisamente en la Escuela Provincial N°1, donde unas 900 personas disfrutaron de las producciones de 30 emprendimientos creativos de Tierra del Fuego”.

Y agregó: “artistas, diseñadores, productores y productoras artesanales exhibieron creaciones además de vender obras y productos. Fue un espacio de reunión, donde también se encontraron nuevos emprendimientos con artistas ya reconocidos de nuestra provincia. Entre los destacados pudieron observarse fotografías e ilustraciones, artículos de cerámica, artesanías, encuadernaciones y textiles”.

Estuvieron presentes Agush Pics, Kevv.art, Atelier Eco Musa / Monica Alvarado, María Agustina – Ilustración naturalista, Puerto de Barro cerámica & madera, Cerámica Tibut, La Matita de Coco, Chifurinfulas, MARE PRODUCTOS TEXTILES, MaCaNai,Mirrarte, Guindo Intima, KIESHKA, San Copo, Arcos Streetwear, Pelpapelushuaia, Entre Tapa y Tapa Encuadernación, Roux Sublime, Tinta austral, Rock with me, Ensayo Collage + Borromeo Collage, La Broderie by Ruth, Refugio de aromas, Natalia Yapura creaciones artesanales, LAPINITA, Libélulas tejidos y artesanías, Castigo divino, Ohanna souvenirs y Azul.