Proponen llevar la voz de los trabajadores a la Cámara de Diputados

En el marco de las próximas elecciones nacionales del 22 de octubre, María Meza y Germán Resquín, postulantes del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad para la Cámara de Diputados por Tierra del Fuego, presentaron en ((La 97)) Radio Fueguina una perspectiva centrada en los trabajadores y trabajadoras.

Ambos candidatos expusieron razones para ser considerados por el electorado, argumentando que es fundamental contar con legisladores que comprendan las realidades laborales y económicas de la provincia.

Germán Resquín, delegado de la fábrica textil Barpla, enfatizó la importancia de elegir a diputados y diputadas de izquierda comprometidos con la lucha obrera: «Necesitamos diputados y diputadas de izquierda que estén a la altura y que pongan sus bancas al servicio de la lucha» señaló. Para él, la presencia de un diputado textil sería esencial, tanto en Buenos Aires como en Tierra del Fuego, donde se organizaría a la comunidad para abordar problemas laborales y económicos.

María Meza, por su parte, subrayó la necesidad de representantes que comprendan las necesidades laborales de la provincia: «Los trabajadores son los que tienen que levantar la voz en la Cámara de Diputados» y argumentó que es crucial tener legisladores que entiendan las realidades de los trabajadores y trabajadoras locales.

Ambos candidatos criticaron la situación laboral y económica en Tierra del Fuego, señalando el crecimiento de la pobreza, la falta de sueldos dignos, viviendas, y atención médica adecuada: “Se dice está creciendo el ámbito laboral, no, no está creciendo nada, está creciendo la miseria, la pobreza, el ajuste para distintos sectores, no hay sueldo digno para cada trabajador, no hay vivienda, no hay salud, cada vez estamos peor. Las obras sociales se caen, cada vez tenemos que pagar más” indicó Resquín. También hicieron hincapié en los problemas en el sistema educativo, incluyendo la falta de inversión en infraestructura escolar.

En relación con su campaña electoral, Meza y Resquín resaltaron su enfoque en la militancia y la difusión de sus propuestas. Meza dijo: «Nos financiamos nosotros mismos, entonces no tenemos la cantidad de pantalla que tienen algunos otros candidatos».

Los dos destacaron también su compromiso en llevar su mensaje de boca en boca y estar dispuestos a abordar las necesidades de la comunidad: “Que sepan y que se enteren que somos algo distinto, que somos el compañero de trabajo, que somos el vecino, la vecina y no este vecino o vecina así como neutral que llevan algunos candidatos y candidatas, somos los vecinos trabajadores que nos ven todos los días, que vamos a laburar, que venimos. Necesitamos llevar la propuesta así, de boca en boca porque tenemos que escuchar qué dicen de nuestras propuestas también” expuso Meza, que proviene del sector docente.

Los candidatos del Frente de Izquierda pusieron así de relieve la importancia de la representación obrera en la política y expresaron su compromiso de abordar los problemas que afectan a Tierra del Fuego, haciendo énfasis en la educación, la infraestructura y los derechos laborales, en base a la experiencia y la lucha cotidiana de trabajadores y trabajadoras, con la esperanza de lograr un cambio significativo en la provincia.