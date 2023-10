La interminable incertidumbre del sector textil

El pasado 11 de septiembre desde el Gobierno nacional se confirmó la incorporación del sector textil a la prórroga del subrégimen de promoción industrial, cuya firma estaría a cargo del ministro de Economía Sergio Massa. Sin embargo, ya más de 20 días han pasado y nada se sabe.

“Seguimos con la misma incertidumbre que venimos atravesando hace 2 años”, aseguró para ((La 97)) Radio Fueguina Germán Resquín, delegado textil de la empresa BARPLA,

Hasta ahora se habían comprometido que el día 20 del mes pasado que Massa estaría presente en Río Grande, “no vino, se pasó al 26 y tampoco vino. Hoy estamos a 9 de octubre, ya pasaron más de 20 días y no tenemos nada”, señaló el delegado textil.

Alertó que ni siquiera se tienen un borrador del proyecto, “no nos sirve solo una promesa a los trabajadores”, denunció.

“Creyeron en la palabra de Massa que dijo que estaba comprometido, que iba a estar el borrador y que los textiles no vamos a estar afuera del subrégimen. Ya vamos a cumplir 2 años de esta lucha, no podemos creer eso hasta que tengamos al menos un borrador que nos asegure que es creíble que se va a hacer”, criticó duramente Resquín.

Aseguró que la agenda nacional ahora está girando en torno a la campaña y los hechos no llegan a los trabajadores: “Como candidato, si querías solucionarlo lo hubieras hecho hace tiempo” y tajantemente señaló que “el Gobernador, diputados, senadores y legisladores salieron para las fotos. Nadie salió a solidarizarse con los trabajadores”.

“Sentimos que ya estamos en la calle, porque en diciembre se termina la extensión para los textiles”, alertó el delegado textil.

Once son las fábricas, con mil cien familias dentro de los tres gremios, luego tomando en cuenta la parte de gastronomía, seguridad y transporte, es una dura pérdida de trabajo para toda la ciudad.

En las textiles hay un 20% de gente joven, luego el 80% son adultos de 45, 55 y 60 años, “¿cómo salís a buscar trabajo a esa edad? Con la situación que atraviesa el país no sirve solo una indemnización, necesitamos mantener nuestros puestos laborales”, puntualizó.

“El compromiso en primer lugar fue del Gobernador, -recordó Resquín-, cuando se había vuelto a postular. Ese fue su compromiso de campaña y no lo hizo. A todo el sector se comprometió”.

Las consecuencias desde el lado empresarial en caso de no entrar al subrégimen las empresas accionarán judicialmente, “pero si no hay solución se cierran las puertas. Los únicos beneficiarios del subrégimen son las empresas, al no tener beneficios tributarios se van”, señaló el delegado de Barpla.

Finalmente, sobre la postura que tomarán los textiles, Resquín indicó que cualquier decisión se tomará en asamblea: “Esta semana nos sentaremos con los compañeros, con el gremio AOT y ver la noticia que recibamos esta semana. Estamos a un paso de las elecciones y no tenemos nada”, concluyó.