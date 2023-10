“Mientras la pobreza es del 40%, algunos se suben al mejor yate y pasean en Marbella”

Río Grande.- La Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul realizó un importante despliegue proselitista en esta ciudad durante este fin de semana que incluyó caminatas, reuniones con distintos sectores y un gran encuentro este domingo a la tarde donde se explayó sobre distintos puntos de su propuestas.

Defender la Ley 19640

La candidata a diputada de Somos Fueguinos aseguró que sigue siendo incierto que será de la Ley 19.640 y el Subrégimen Industrial fueguino en un potencial gobierno nacional de Sergio Massa, Javier Milei o Patricia Bullrich.

“Massa nos habla por un lado del subrégimen y por el otro lado presenta la separata, ese agregado al Presupuesto Nacional en donde estamos en el centro de la escena para ser objeto de ‘poder mejorar’ el equilibrio fiscal. Nuestro Subrégimen está en la mira dentro de esta separata y no sabemos si los diputados van a acompañarlo o no”, expresó ‘Chispita’.

Respecto del candidato libertario a presidente Javier Milei, Fadul dijo coincidir cuando se hace mención a los privilegios de la clase política. “Coincido plenamente porque los privilegios no cesan. Están a la vista sino pregúntenle a (Martín) Insaurralde. Pero no sabemos con que discurso de Milei quedarnos. Lo escuchamos decir en un programa que el régimen de la Provincia era una estafa para los argentinos de bien y también decir en otro que el régimen no era un problema para la Argentina”, indicó.

Por otro lado, “Chispita” hizo referencia a las consideraciones sobre el Régimen de Tierra del Fuego que realizó Carlos Melconian, futuro ministro de Economía en un potencial gobierno nacional de Patricia Bullrich. “Lo escuche decir que el subrégimen debe ser modificado, pero no dijo cómo”, señaló.

En este sentido agregó que “me gustaría que exista más claridad de parte de los candidatos presidenciables y los candidatos a diputados de las fuerzas políticas nacionales sobre el futuro de Tierra del Fuego”, desafió.

‘Chispita’ destacó la excelente recepción de los vecinos en las caminatas que realizan en toda la provincia de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

Acto en Río Grande

Este domingo la candidata a Diputada Nacional por Somos Fueguinos llevó adelante un importante encuentro en Río Grande junto a vecinas, muchas de ellas antiguas pobladoras, donde confesó su amor por la ciudad que recibió a sus antepasados, especialmente la amistad entre las familias Fadul y Raful.

En este acto estuvo acompañada por sus compañeros de fórmula, Anabella Segretti y Ricardo Garramuño; los legisladores electos Jorge Lechman, Raúl Von der Thusen y Gisela Dos Santos; además de la concejal electa por Río Grande, Florencia Vargas, entre otros referentes y simpatizantes de esta fuerza.

“Recordaba que mi bisabuelo y mi abuelo llegaron a Tierra del Fuego en 1912 a Ushuaia, hace unos cuantos años ya, bueno acá algunos amigos saben la historia pero también recordé que unos años después fundada Río Grande mi abuelo Barclay Fadul se radicó acá en Río Grande y se hizo socio de alguien que a lo mejor muchos de ustedes recordarán, ‘Miguelito’ Raful y hoy María Gabriela Raful está aquí viviendo y fueron hace muchísimas decenas de años de esta relació. Después se volvió a Ushuaia porque tenían un negocio de ramos generales que sufrió un incendio y se volvió a Ushuaia y allí se quedaron y nos quedamos las generaciones que siguieron”.

Agregó que “vino a mi memoria, al recuerdo y la emoción también de ver hoy acá a una ciudad pujante, creciente con ustedes, con mujeres que se preocupan y se ocupan por estar hoy no solamente compartiendo un grato momento sino brindando un aplauso para antiguas pobladoras, tanto fueguinos como los que vinieron de otros países hermanos y se hicieron ciudadanos, se quedaron aquí, también los que vinieron de otras provincias y como siempre digo y lo repito, ser fueguino no es solo haber tenido quizás la suerte de nacer acá en Tierra del Fuego para nosotros, para mí personalmente, la fueguinidad pasa también por otro lado por el lado, el de ponerse la camiseta de Tierra del Fuego”.

“Queremos llegar a la Cámara de Diputados para volver a darle poder al pueblo”

“Quiero decirles el por qué queremos llegar a la Cámara de Diputados y queremos hacerlo no con una ambición personal ni mucho menos, queremos hacerlo porque el país está atravesando momentos muy difíciles, hay grandes dificultades, está el problema de la falta de viviendas, la plata no alcanza para los alquileres, la inflación que no para, los precios que no dejan de subir, especialmente en los alimentos básicos y mientras tanto vemos algunos políticos de la República Argentina que mientras el INDEC nos dice que tenemos más de un 40% de pobres, no tienen ningún problema en subirse al mejor yate y pasear por Marbella y realmente darle la espalda al pueblo argentino eso es lo que nosotros no queremos y no entendemos que sea posible para la República Argentina”, dijo en obvia referencia al affaire de Martín Insaurralde.

‘Chispita’ se diferenció de los candidatos a diputados y les reclamó mayor compromiso con Tierra del Fuego

Ante las vecinas de Río Grande, “Chispita” explicó las propuestas de campaña electoral. Allí enumeró la necesidad de incorporar el Subrégimen Industrial en el texto de la ley 19.640, declarar a Tierra del Fuego Provincia aerodependiente y sancionar la ley de Ficha Limpia.

Además la candidata aprovechó para diferenciarse de sus contrincantes al recordar que un actual diputado con intensiones de lograr la reelección sólo enunció tres palabras en el recinto durante un periodo legislativo. En ese sentido, recordó que la candidata a diputada de Unión por la Patria votó la reforma del sistema previsional fueguino durante el bertonismo.

‘Chispita’ cuestionó que mientras el INDEC informa que en Argentina “tenemos un 40% de pobres” algunos dirigentes no tienen ningún problema de “subirse al mejor yate y pasear por Marbella”.

El evento que contó con la presencia de unas 300 mujeres de Río Grande fue amenizado por música, sorteos y un grupo de danzas.

La actividad formó parte de la agenda que Somos Fueguinos desplegó en el norte de la provincia durante el fin de semana con caminatas, visitas programadas a diversos barrios y reuniones con fiscales.

Tres proyectos centrales

De las propuestas de Somos Fueguinos, se destacan tres de suma importancia: ley de alquileres, la inclusión dentro de una ley al subrégimen industrial fueguino y una ley de aerodependencia para Tierra del Fuego.

“A mí me gustaría que nuestros representantes realmente se movieran con mayor ímpetu, con más empatía por la gente -me refiero a diputados y senadores- porque ellos saben el problema habitacional que tiene Tierra del Fuego y sin embargo no he visto que realmente alguno de ellos haya hecho todo lo posible, con toda la fuerza, para que hoy la ley de alquileres nacional que esa es la competencia aún para los que habitan Tierra del Fuego”, dijo Fadul.

Sobre la continuidad de la Ley 19.640 y de su subrégimen industrial, ‘Chispita’ Fadul observó que “es muy simple lo que hay que hacer: que dejen de depender de un solo decreto la inestabilidad o estabilidad de determinado sector. Hoy los textiles que están padeciendo todavía a ver si se los va a incorporar o no se los va a incorporar y en diciembre se vence la prórroga del sector a la ley ¿qué es lo que hay que hacer entonces? trabajar para que el subrégimen industrial esté en el texto de la ley 19.640, de eso se trata y para eso también hay que ir al Congreso”.

También se preguntó en relación a la exposición del electo legislador y actual presidente del Concejo Deliberante de Río Grande Raúl Von der Thusen quien habló de la aerodependencia. “¿Cómo puede ser que una familia tipo tenga que ser prácticamente millonaria para poder salir de la isla y volver? y no solamente para pasear muchas veces tienen que salir por trabajo, por estudio, por salud y tantas veces deben peregrinar para poder conseguir algún pasaje que sea más económico o esté a la altura de las circunstancias de las familias”, dijo.

En ese punto compartió que “nosotros queremos que esto que también sea parte del trabajo que queremos trabajar tanto en la Legislatura provincial con nuestros parlamentarios electos, como en los concejos deliberantes y también es nuestro compromiso hacerlo en el ámbito del Congreso de la Nación donde queremos presentar y lograr una ley que diga que Tierra del Fuego es aerodependiente y volver a ser como era hace tanto tiempo cuando los residentes fueguinos podían viajar al 50% del costo de los pasajes, pero para eso hay que ir a trabajar”.

Contrastó que “nos diferenciamos de Federico Frigerio porque él solamente pronunció tres palabras en la Cámara de Diputados y esto salió en los medios nacionales. A mí me dio mucha vergüenza por eso digo que hay que ir a trabajar e insistir; traer logros para Tierra del Fuego”.

‘Chispita’ recordó que no es imposible trabajar en el Congreso. “Cuando fui diputada presentamos más de 700 proyectos de los cuales 130 prácticamente nos aprobaron por unanimidad porque nosotros votábamos lo bueno del oficialismo y lo bueno de la oposición y no teníamos ningún compromiso con ninguno. Entonces le decíamos no a lo que era inconveniente para los intereses de la Tierra del Fuego, viniera del oficialismo o viniera de la oposición. De esos proyectos yo me siento orgullosa porque tuve solo cinco asesores mientras fui diputada y eran estudiantes fueguinos que sabían de proyectos y con lo que ganaban como asesores -que no era un sueldo muy grande ni mucho menos- todos pudieron recibirse y todos volvieron a nuestra provincia algunos trabajan en Río Grande otros en Ushuaia, son abogados y economistas y la verdad me ayudaron muchísimo a concretar esos 700 proyectos y a que fueran leyes más de 130 y yo eso no lo olvido quiero volver a repetir esa experiencia y darles a los jóvenes también esa posibilidad de involucrarse en la política y de tener prácticas honestas en la política decente, bajando el gasto político, siendo austeros”.

“El compromiso debe ser con la gente no con los bloques políticos”

Asimismo ‘Chispita’ Fadul contrastó la importancia de ser independientes en las votaciones de la Cámara baja con respecto a la ‘lealtad’ a los bloques políticos que tienen los partidos mayoritarios y que muchas veces perjudican a la provincia. En el mismo sentido comparó a la Legislatura provincial y sostuvo “jamás me animaría a levantar la mano y votar leyes como si lo hizo la candidata de Unión por la Patria –y la menciono con todas las letras porque cuando uno dice la verdad no tiene por qué ocultar nada- Andrea Freites, quien en el 2016 votó aquellas leyes totalmente inconvenientes para los trabajadores públicos de Tierra del Fuego y los jubilados de nuestra provincia. Tampoco haría lo que hizo en la última sesión la candidata de Unión por la Patria de no votar para qué -como lo proponía un legislador de la provincia por sobre todas las cosas en ese momento- se conformara una comisión investigadora para determinar las responsabilidades del llamado ‘radar ingles’. Jamás lo haría hablo de nosotros, de Somos Fueguinos y hablando del radar a mí me duele mucho todo lo que ha venido pasando, cómo fue instalado en el corazón de nuestra isla, porque muchas vidas quedaron en el suelo malvinense que es el suelo argentino que es el suelo fueguino. Algunos pudieron volver con la gran pena de haber visto morir a sus compañeros algunos pudieron volver y entonces los vamos a aplaudir todos en la vigilia el 2 de abril compartimos con ellos y nos sentimos súper orgullosos. Por otro lado, algunos funcionarios permiten tanto a nivel nacional como a nivel provincial que un radar de empresa con capital y domicilio en Dublín, Irlanda, y en Londres, Gran Bretaña, esté en el centro de nuestra isla y ninguno de nosotros somos ingenuos; somos patriotas y entonces a mí me duele muchísimo que asesores de una diputada nacional de Tierra del Fuego sean o hayan sido gerentes de esa empresa LeoLabs SRL a mí me duele mucho quiero decirles que esto no puede quedar así y que las responsabilidades -a quien le caiga el sayo que se lo ponga- deberán ser determinadas como corresponde, si no lo hace esta Legislatura les puedo asegurar que nuestros legisladores van a ser los primeros en seguir adelante con este tema porque la soberanía no se declama, la soberanía se practica”, cerró.