Chispita: Ningún candidato a presidente “dio claridad” sobre el futuro del Subrégimen

La candidata a diputada Nacional por Somos Fueguinos reiteró su preocupación por el futuro del Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego y lamentó que los candidatos fueguinos no se expresen sobre el tema.

La candidata a diputada Nacional Liliana Fadul aseguró que sigue siendo incierto qué será de la Ley 19.640 y el Subrégimen Industrial fueguino en un potencial gobierno nacional de Sergio Massa, Javier Milei o Patricia Bullrich.

La dirigente sostuvo que tampoco otorgan claridad sobre el tema los candidatos a diputados de esas fuerzas políticas. “Chispita” destacó la excelente recepción de los vecinos en las caminatas que realizan en toda la provincia de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

La candidata de Somos Fueguino afirmó que preocupa que a casi dos semanas de las elecciones nacionales ninguno de los candidatos presidenciables haya dado claridad sobre la ley 19.640 y el Subrégimen Industrial de Tierra del Fuego.

“(Sergio) Massa nos habla por un lado del Subrégimen y por el otro lado presenta la separata, ese agregado al Presupuesto Nacional en donde estamos en el centro de la escena para ser objeto de poder mejorar (entre comillas) el equilibrio fiscal. Nuestro Subrégimen está en la mira dentro de esta separata y no sabemos si los diputados van a acompañarlo o no”, expresó Chispita.

Respecto del candidato libertario a presidente Javier Milei, Fadul dijo coincidir cuando se hace mención a los privilegios de la clase política. “Coincido plenamente porque los privilegios no cesan. Están a la vista sino pregúntenle a (Martín) Insaurralde. Pero no sabemos con que discurso de Milei quedarnos. Lo escuchamos decir en un programa que el régimen de la Provincia era una estafa para los argentinos de bien y también decir en otro que el régimen no era un problema para la Argentina”, indicó.

Por otro lado, “Chispita” hizo referencia a las consideraciones sobre el Régimen de TDF que realizó Carlos Melconian, futuro ministro de Economía en un potencial gobierno nacional de Patricia Bullrich. “Lo escuche decir que el Subrégimen debe ser modificado”, señaló. Pero no dijo como.

“Me gustaría que exista más claridad de parte de los candidatos presidenciables y los candidatos a diputados de las fuerzas políticas nacionales sobre el futuro de Tierra del Fuego”, señaló.

Caminatas en toda la provincia

La líder de Somos Fueguinos puso en valor la buena recepción que encuentran los integrantes de la lista 167 en cada una de las caminatas de campaña.

“Es la campaña en donde a pesar de las vicisitudes que hoy vive mucha de nuestra gente por los problemas económicos, sociales, más allá de eso en lo que a nosotros respecta, es la campaña en la que mejor nos han recibido en todas las casas”, aseguró.

“Chispita” afirmó que en la última caminata realizada en Río Grande la semana pasada, fueron recibidos por los vecinos en sus hogares. “Hemos recibido mucho afecto y una buena recepción de la gente en su conjunto. Los ciudadanos quieren saber que es lo que uno puede llegar a hacer si esta ocupando una banca en el Congreso Nacional. La problemática pasa por la gran inflación que tenemos. También nos plantean la necesidad de vivienda y lo difícil que es alquilar un departamento o una casita para vivir. Hay muchos problemas

-concedió- hay que ser sincero también y tener respuestas claras a cada pregunta de los vecinos”.