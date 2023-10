Harrington detalló, desde su incumbencia, el proceso del radar de Leolabs

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, ofreció por ((La 97)) Radio Fueguina una respuesta detallada a las críticas recibidas respecto de la instalación del radar de Leolabs en su jurisdicción y aclaró el proceso administrativo municipal relacionado con ello. Harrington hizo hincapié en la necesidad de abordar la situación con información precisa y evitar calificaciones apresuradas.

Primeramente, destacó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos: «Yo todo lo que digo respecto de esta situación la puedo sostener, fui no te digo el primero ni el único, pero sí fui uno de los primeros que le puso atención al tema. Sí me informé de la situación, sí avisé donde tenía que avisar».

El intendente enfatizó que el municipio no otorgó permisos para la construcción del radar y que se tomaron medidas al respecto: «El municipio jamás extendió un permiso para la construcción del radar. Es más, cuando nos enteramos del tema, dijimos que hasta que no tengamos clarificado qué se va a hacer con esto, no hay permiso. Por más que hayan presentado los planos y demás. De hecho, la gente de Obras Particulares estuvo siempre a la altura de las circunstancias, mi equipo en general estuvo siempre a la altura de las circunstancias».

Harrington también señaló que la construcción no tenía ningún permiso del municipio para avanzar y que el municipio es la única entidad que extiende permisos para obra civil en la jurisdicción: «Se construyó, estaba funcionando, se hicieron las multas y se hicieron todas las notificaciones de desarme, ordenanza 492 artículo 28».

El intendente aclaró que el municipio no otorga autorización para radares, ya que su competencia se limita a la obra civil en general: «A nosotros nos piden autorización por la obra civil, por radar para telecomunicaciones y demás yo no autorizo esa parte. Después nosotros tenemos un sistema de legislación que los permisos de carácter ambiental los extiende la provincia, tiene un impacto ambiental según la ley 55, lo presenta provincia. Ese lo tenía autorizado, nosotros lo que hicimos fue resguardar la potestad de que hasta no tener mayores certezas de lo que significa la instalación de ese radar, no le dimos el permiso para construir».

Por su parte, reconoció que estos asuntos generan tensiones debido a su relevancia para la soberanía nacional y el espacio aéreo, pero insistió en la importancia de seguir los procedimientos adecuados: «Todas estas cuestiones generan tensiones. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, con el espacio aéreo».

Harrington continuó enfatizando su compromiso con la responsabilidad y la prudencia en la comunicación: «Yo lo que no hago es, a pesar de que hablo mucho en los medios, no voy a salir disparado poniendo cualquier cosa en Twitter o en las redes sociales o en un medio, a decir cualquier cosa, yo no ando con el dedito apuntando quiénes son traidores de la patria o no».

El intendente destacó finalmente que el municipio de Tolhuin cumplió con los procedimientos legales y notificó a la empresa responsable del radar dentro de los plazos establecidos: «El día 26 de septiembre nosotros notificamos fehacientemente a la empresa, después de las audiencias y todo respetando los plazos y todo lo demás cumplimos con todo el procedimiento» concluyó Daniel Harrington.