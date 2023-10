María Emilia Arieu y su camino para ser abogada

María Emilia Aireu es una joven riograndense, conocida por su paso en la primaria y secundaria en el colegio María Auxiliadora, egresándose en el 2016. Finalmente se fue a estudiar a Buenos Aires por 5 años y a fines de 2021 se recibió de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella.

Entrevistada por ((La 97)) Radio Fueguina, la joven abogada recordó que en el transcurso de su secundario descubrió que le interesaban las leyes, particularmente en los últimos años, aunque “siempre con miedo porque soy una persona bastante tranquila y quizás no tengo el carácter más fuerte. Luego aprendí que es una rama super amplia en la que podés encontrar todo tipo de trabajos, así que estoy conforme con la carrera que elegí”.

“El temperamento se forma y con el tiempo lo fui dominando”, destacó la letrada.

En este sentido, María hizo foco en cómo la visión externa de las personas sobre una carrera puede condicionar la elección de los jóvenes a la hora de elegir una carrera, “hay que tener cuidado con las palabras”, recomendó.

Al peso de tener que forjar un carácter se sumó lo imperioso de mantener un promedio superior a 7 ya que se encontraba becada: “Tenía que mantener un promedio muy alto y además de la carga horaria sabía que no podía trabajar, porque es difícil ingresar luego al mercado laboral sin experiencia”.

“Entonces me anotaba en todo lo extracurricular que se podía, cursos de verano, talleres de clínica jurídica, competencias de alegato, todo eso influyó en mi formación y me dio sustento para tener experiencia práctica”, enumeró la abogada.

De igual manera recomendó la Beca de Di Tella que se ofrecen a los abanderados de escuelas públicas y privadas: “Es una experiencia impresionante, lo sentí totalmente como un intercambio en el sentido de que conocí compañeros y profesores brillantes. Fueron años difíciles como en todas las carreras, pero lo haría mil veces de nuevo”, sentenció María.

El día en que se recibió fue a finales de 2021, con toda su familia presente que viajó para felicitarla: “Fue dando el final de una materia optativa que se llama Procesal Administrativo, en un examen oral. Jamás volví a sentir tantos nervios, pero como fue un día de celebración lo recuerdo con mucho cariño”.

Luego, retornó a Río Grande donde comenzó a trabajar en un estudio jurídico donde dio sus primeros pasos.

“Finalmente, en el 2023 empecé en el Juzgado Laboral 2 del Distrito Judicial Norte de la Ciudad. Actualmente estoy como auxiliar en Mesa de Entrada y estoy muy contenta con mi recorrido”.

María destacó lo orgánico del trabajo en el Juzgado: “Tanto mis compañeros como mis superiores me inspiran un montón, tanto en lo profesional como lo personal. El grupo está pensado en función de los valores que cada persona puede aportar y me gusta, porque a pesar de tener uno de los puestos más bajos, me hacen participar en todo y siempre tratan de que pensemos fuera de la caja, para que la organización funcioné lo más rápido y mejor posible para la sociedad”.

“Todo el tiempo puedo implementar mis ideas y hay mucho lugar para crecer acá”, finalizó alegre María Emilia Arieu.