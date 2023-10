En Tierra del Fuego, el 16% de los estudiantes terminan el colegio en tiempo y forma

Durante el debate presidencial, el candidato de La Libertad Avanza dijo que el 13% de los chicos argentinos no termina el colegio en tiempo y forma. Cuando en realidad, solo el 13% es el que sí lo logra. Dónde queda Tierra del Fuego.

La frase que pronunció el candidato Javier Milei en el debate presidencial del pasado domingo, “el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma”, no solo no es correcta, sino que la realidad es diametralmente lo opuesto a lo que el libertario pretendió exponer.

El postulante, intentando justificar con datos su iniciativa de prácticamente privatizar la educación pública en la Argentina en caso de llegar a la Presidencia, a través de un polémico y cuestionado sistema de vouchers, postuló la frase que a los pocos minutos fue desmentida a través de numerosos canales de comunicación.

Lo que Milei efectivamente dijo, es que de cada 100 estudiantes argentinos que comienzan el primer grado en la primaria, solo 13 no culminan el secundario en tiempo y forma. Es decir, sin repetir, sin abandonar y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática.

Sin embargo, un informe del Observatorio Argentinos por la Educación expone exactamente lo contrario: de cada 100 que comienzan en primero, sólo 13 culminan sin haber repetido ni abandonado y con los conocimientos adecuados.

En realidad, lo que el candidato quiso pintar como una desastrosa situación en el campo educativo que justifique su temeraria iniciativa, terminó siendo todo lo contrario. Ojalá solo 13 de cada 100 no terminaran en tiempo y forma, cuando en realidad son 87 los que no lo hacen y solo 13 los que ni repiten ni abandonan y que en Matemática y Lengua al menos se defienden.

El enorme fallido del candidato sirvió de alguna manera para conocer los preocupantes índices en tal sentido, por más que haya comunicado cualquier cosa.

El informe aludido se titula “Índice de resultados escolares ¿cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?”. Evalúa la situación de chicos que deberían cumplir en 12 años de estudios los niveles primario y secundario, si no abandonaran ni repitieran, y con conocimientos satisfactorios en las dos materias mencionadas.

El promedio nacional es del 13% aludido, con resultados en cada una de las provincias, por demás disímiles. Mientras la ciudad de Buenos Aires ostenta un envidiable 29%, el distrito Santiago del Estero solo exhibe un 5% de los chicos egresados regularmente.

Tierra del Fuego en esa estadística ocupa un nada despreciable tercer lugar, con un 16% de sus alumnos concluyendo los estudios en forma adecuada, sólo superada por CABA y Río Negro, con un 18%. Y en el mismo nivel que las provincias de Córdoba, Chubut y Neuquén.

Acompañan a Santiago del Estero en el fondo de la tabla, Corrientes y Formosa, y apenas un escalón más arriba, Misiones y Chaco.

En términos generales, desagregando el ítem finalización de los estudios en el tiempo esperado, la cifra actual es mejor que en mediciones anteriores, ya que el 61% de los chicos lo están logrando en estos últimos años, contra el 46% de una década atrás.

En cambio, los resultados en función de los conocimientos adquiridos vienen en retroceso. Sobre todo en la materia Matemática, con una caída de más de 12 puntos porcentuales en comparación con resultados del año 2019.