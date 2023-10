Disminuyeron en un 60% los accidentes de tránsito en la Ruta 3

El 30 de septiembre terminó el Operativo Invierno y sorprendió que entre los datos recabados se diera cuenta de una asombrosa reducción de accidentes de tránsito.

Consultado por ((La 97)) Radio Fueguina, el subdirector General de Planificación de Transporte y Seguridad Vial, Daniel Peralta, indicó que los datos desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre dan cuenta de una disminución de toda la siniestralidad que hubo en invierno.

“Aproximadamente hubo un 60% de disminución en los siniestros de tránsito”, destacó Peralta, en su mayoría presentándose casos de despiste o colisiones, particularmente en el mes de junio.

Respecto a los neumáticos reglamentarios hubo muchas dudas a causa de las dificultades de los usuarios para acceder a estos.

“No había existencias o el negocio no quería vender por el elevado costo, – recordó el subdirector de planificación de Transporte, – por lo que tuvimos que definir cuál neumático era propicio para el invierno, porque algunos traían certificación europea o estadounidense”.

Ante estas dudas, finalmente se resolvió por acetar otros tipos de homologaciones:

“En definitiva, el neumático para el invierno es todo aquel garantizado por el fabricante sin importar el país de origen”, sentenció Peralta.

A partir de ahora, si bien ya no está la obligatoriedad eso no significa que no pueda ocurrir una situación extrema “así que en caso de que caiga una nevada no se permitirá circular sin los neumáticos de invierno”, finalizó advirtiendo el subdirector General de Planificación de Transporte y Seguridad Vial.