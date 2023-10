Hostel Motorcycle Fin del Mundo, otro de los afectados por las mareas extraordinarias

Otro importante comercio fue afectado por las mareas extraordinarias este fin de semana, en este caso un lugar ícono del turismo de la ciudad ubicado frente al barrio Policial yendo al Ex Campamento YPF, a unos 1500 metros del Cristo, sobre el mar. Efectivamente, el “Hostel Motorcycle Fin del Mundo”.

Consultado por ((La 97)) Radio Fueguina, el dueño de la posada, Miguel Rentería, minimizó la situación y se mostró bastante positivo, señalando que la cantidad de mugre que ha tirado el mar no permite andar por la playa.

“El agua avanzó desde el mar hasta la ruta, inclusive pasando la bicisenda que está frente al Hostel”, señaló Rentería.

Entre las pérdidas que ocasionó el temporal enumeró “un calefactor que habrá que ver si se puede reparar, una ventana que me sacó completa y una parte de una pared que voy a tener que hacer de nuevo”.

En este sentido consideró que se debe trabajar en esa zona, porque además de la defensa costera al norte también se necesita ayuda para aplacar el oleaje que es muchísimo más fuerte.

“Una defensa costera no serviría, hay que buscar otra cosa y ponernos a trabajar en esto”, aseguró el dueño del Hostel.

Finalmente, Miguel Rentería no lamentó tanto las pérdidas materiales como el tiempo que no se pudo trabajar: “El domingo teníamos una fiesta de apertura donde iban a venir coches antiguos, bandas y gente, lo que no se pudo hacer nada”, lamentó.