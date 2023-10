Mitos y verdades de los quistes de ovario

Es una pregunta frecuente en el consultorio, particularmente cuando se reciben las ecografías del control anual donde se informan de los quistes de ovario donde se forma una desesperación generalizada que, usualmente, se asocia con cáncer.

Pero esto no es así, advirtió en ((La 97)) Radio Fueguina la ginecóloga Jimena Varela, quien especificó que se tratan de pequeñas bolsitas, con contenido líquido, que se forman adentro o fuera del ovario y son super frecuente.

“Las mujeres en nuestro ciclo menstrual formamos quistes funcionales que se deben a que el ovario prepara el ovocito que va a ovular. Si se hace la ecografía en ese momento pueden observarse múltiples quistes con determinadas características, cuando el ovocito madura y se ovula, se forma otro tipo de quiste funcional que son benignos, no requieren tratamiento, son super comunes y transitorios”, detalló la Dra. Varela.

Asimismo, no descartó que existan, en menor proporción, los quistes no funcionales que tienen otras características ecográficas y que pueden ser signos de cáncer de ovarios.

“Lo importante es entender que la mayoría son quistes transitorios y benignos, por lo que no es necesario un tratamiento”, reiteró la ginecóloga.

En dichos casos, tras haberse realizado la ecografía, la ginecóloga a la que se consulte puede observar determinadas características para determinar si se trata de un caso no funcional.

“Puede deberse a un endometrioma, que son quistes con contenido achocolatado, que veamos que la ecografía tenga tabiques o papilas. En tal caso controlamos por 2 meses, si en ese lapso no desaparece y el tamaño es muy grande, vamos a pedir más estudios y en algunos casos es necesario operarlos”, dijo la Dra. Varela.

Hay otros quistes, de muchísima menor proporción, relacionados con el cáncer de ovarios y tienen también otras características. En general, se dan más en mujeres grandes y en dichos casos requieren ser operados, analizar qué son y estar seguros del diagnóstico.

La Dra. Varela reiteró que las mujeres que presenten quistes no se deben aterrar y a lo único que se debe prestar atención es que los quistes no funcionales compliquen, que se rompa dentro de la cavidad abdominal, que puede ocurrir con los de gran tamaño, dando un cuadro de abdomen agudo y se debe operar urgentemente.

Otra de las complicaciones es la torción del ovario, donde el quiste crece mucho, hace un movimiento que hace que el ovario no tenga riego sanguíneo, también es una emergencia y requiere cirugía.

“Pero estas complicaciones no son lo más frecuente ni pasa habitualmente”, tranquilizó la ginecóloga.

Por lo general los quistes son asintomáticos, pero la aparición brusca de los no funcionales se manifiesta en el dolor abdominal, con baja de presión y fiebre. También puede haber hinchazón, dolor al momento de ir al baño, dolor en las regiones de los ovarios, a causa de los endometriomas siendo más intenso en el momento de la menstruación.

Consultada por el síndrome de ovario poliquístico, la Dra. Varela indicó que se trata de un conjunto de signos y síntomas, donde está la presencia de quistes de ovarios, pero aclaró que toda paciente con quistes tenga dicho síndrome: “Porque además se tiene que agregar el aumento de la secreción de hormonas masculinas, alteraciones en la glucemia y colesterol. Tampoco quiere decir que aquellas que tengan el síndrome tengan necesariamente quistes”, manifestó.

“Por lo general lo diferenciamos porque en la ecografía se ve distinta el tipo de quiste de un caso y del otro”, aclaró.

La edad para que las mujeres sean más propensas a tener quistes de los ovarios, depende del tipo de quiste. Los funcionales se dan en la edad fértil y en el caso de los quistes de cáncer se da en la postmenopausia, aunque es raro que ocurra.

No necesariamente afectan a la fertilidad, “en el caso de los no funcionales se debe estudiar el tipo, pero generalmente la no fertilidad no está asociada a la presencia de quistes, sino a lo que viene detrás de porqué aparece, como los endometriomas”, finalizó diciendo la Dra. Varela.