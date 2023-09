«La recompensa sigue vigente: son $5 millones para el que tenga datos de Sofi»

Este 28 de septiembre se cumplieron 15 años desde la desaparición de Sofía Herrera, motivo por el cual una importante concentración se realizó cerca de la casa de la familia para acompañar a sus padres en tan difícil momento.

En ese marco, ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con la madre de la niña desaparecida, María Elena Delgado, quien mencionó que actualmente se está pidiendo al Juzgado que vuelva a actualizar la imagen de Sofía mediante Inteligencia Artificial, con la esperanza de que el resultado permita a alguien reconocerla “o que ella misma pueda reconocerse en algún lugar”, expresó.

En el plano judicial la única novedad es el cambio de la Jueza por la salida de Cesari: “Se trabajó en algunos datos de estos días, pero resultó que era una persona en Bahía Blanca que no estaba bien y decía incoherencias”.

También habló sobre un caso de este 27 de septiembre donde la policía mandó un Instagram de una joven en Estados Unidos que denunciaron podría ser Sofía, pero tras ver la foto notó que no se parecía en nada.

“Ahora van a haber muchos llamados, se reactiva la causa, la gente vuelve a mandar fotos. Tenemos esperanza de que a muchos años alguien se anime a hablar”, dijo.

María Elena Delgado destacó la difusión, ya que logra hacer hablar a los temerosos: “Pasó el año pasado, que una mujer hace años tenía dudas de una nena y la familia le pedía que no hable. Finalmente se decidió a hablar, así que espero que también dentro de la provincia alguien sepa algo y hable”. Este último caso refiere a la chica de San Juan, de la cual aún no se ha obtenido prueba de ADN: “Desde allá no tenemos novedades, no respondieron al Poder Judicial”.

Saludó también el apoyo de los medios de comunicación: “Me sorprendí para bien, porque desde las 6 de la mañana que el teléfono no para de sonar y han llamado de canales nacionales, radios de todo el país, eso ayuda muchísimo para seguir difundiendo”.

“La Red Solidaria ha hecho mucho estos años, tuvo colaboración de la AFA por lo que la foto llegó a Catar, ahora van a hacer la caminata a Luján y tienen los banners con la carita de Sofi. Eso es muy bueno, porque la gente ve su cara y la de otros niños desaparecidos”, agradeció.

También artistas de primer nivel como Natalia Oreiro también realizó una campaña de difusión, por lo que se mostró muy agradecida: “Si, la llamé, le pedí si podía hacer un videíto y lo hizo, lo que agradezco muchísimo porque la gente lo difunde”.

Finalmente, María Elena Delgado fue consultada por el estado de la causa y el pedido de captura del sospechoso e indicó que ahora se debe actualizar el pedido a INTERPOL, “también había que volver a preguntarle al Juzgado como iba eso para que no caiga el pedido. También tenemos que seguir pidiendo que se lo busque en Chile, porque no hay datos de él, nada”.

“Le pregunté a la Jueza si se podía hacer una investigación nueva que salga del Juzgado o de la Policía, pero me dijeron que no había elementos para pedir eso, entonces solo se trabaja con los datos de la gente. La recompensa sigue vigente, son 5 millones de pesos para todo aquel que aporte datos del paredero de Sofi”, concluyó.