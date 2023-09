Agenda social y cultural  para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

Locución: Marita Romero

Olivia – Catedral

Acústico de Santi Markin. Sábado 30 de septiembre a las 21.30 en el Teatro Onírico Sur, San Martín 788 entrepiso. Anticipadas al 2901 49 84 90

Juntada solidaria

Llaves de bronce, papel, tapitas de colores, CDs y DVDs. Sábado 30 de septiembre de 14:00 a 18:00 en el cuartel de bomberos del B° Perón.

Actividades en el Parque de los deportes urbanos.

Los días sábados a partir de las 11.30 y hasta las 13.30, podrán participar de la actividad Roller y Skate Familiar (para adultos e hijos). De 14:00 a 16:00, habrá jornada de Roller y Quads Formativo. Otras actividades son: Palestra, Escalada Deportiva y Acrobacia Aérea en telas de forma libre, Pista Libre con Scooter, BMX, Roller y Skate.

Semana mundial del Corazón en Tolhuin

Viernes 29 de septiembre a las 12:00 en la Clínica “San Jorge” de Tolhuin. Charla abierta a la comunidad, a cargo de la Dra. Luisa Torres y del Dr. especialista en Cardiología, Fabián Aliano. Jueves 5 de octubre de 09:30 a 13:00 Jornada de Ecocardiogramas gratuitos, orientadas a pacientes con antecedentes cardíacos sin obra social.

Celebremos juntos

Septiembre, mes de la Biblia. Sábado 30 de septiembre a las 15:00 en el Monumento a la Biblia. Invitación para todas las iglesias, Av. San Martín y Fagnano. Invita el Consejo Pastoral.

Rayando la locura

Espectáculo de Coco Schvartzman. Magia, teatro y poesía. Domingo 1 de octubre a las 20:00 en Teatro Onírico Sur. San Martín 788 entrepiso, Ushuaia. Anticipadas al 2901 517670

Fiesta del Cine

1, 2 y 3 entradas a $800 para ver todas las películas.

Del 1 al 4 de octubre. En el Cine Cinemas 4.

Presentación “La Lupa”

Viernes 29 de septiembre, a las 11:00 en Casa de la Cultura, Lucas Bridge, 350 – Tolhuin. Invita la Dirección de Cultura y Educación.

Muestra anual de puertas abiertas 2023

La muestra anual de trabajos estudiantiles constituye un espacio que propicia la exposición de producciones de todas las carreras que dicta el Cent 35. Es también muestra académica que orienta a jóvenes de los últimos años del colegio secundario. Viernes 29 de septiembre de 09:00 a 22:00 en el gimnasio ubicado en Mosconi 771.

Del aula al barrio

Programa de recreación comunitaria. Taller para niños de 6 a 12 años en el SUM del C&D en Ushuaia. Martes y jueves de 16:00 a 18:00.

Aires de Grande 2

Artistas fueguinos se reúnen en Buenos Aires. Solistas, dúos y números de baile. Están invitados todos los estudiantes fueguinos que cursan carreras de grado. Viernes 29 de septiembre a las 20:30 en Scalabrini Ortíz 666.

Elaboración de pastas

Inicia el 2 de octubre. Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00. Curso presencial. Casa de la Alegría, Las Azucenas 23, barrio Arraigo Sur. Inscripciones en Obligado 750, de 09:00 a 15:00.

Gran bingo

1 de octubre a las 13:00 en la Escuela Provincial Nº 11 “Pioneros Fueguinos”, Ushuaia. Valor de la entrada $1.500. Cinco rondas pro-viaje educativo y recreativo a CABA.

Cartelera del cine

Paw Patrol la super película – Tortugas Ninja Caos Mutante – La monja 2 – No me rompan – Saw X los juegos del miedo – Resistencia – Sonido de libertad – Los indestructibles 4 –

Expos Aniversarios

Dirigido a instituciones, gastronómicos, manualistas y artesanos. Inscripciones hasta el 2 de octubre en Tolhuin. Consultas: subsec.turismoyproduccion@tolhuin.gob.ar.

Gran festejo popular

Fiesta de cumpleaños N° 22 del Centro Cultural Alem. Banda municipal de música, Señora Cumbia, Lorena Fuentes, inflables, toro mecánico, taller de folklore. Sábado 30 de septiembre desde las 13:00. Estacionamiento del Polideportivo “Alejandro ‘Guata’ Navarro, Av. Belgrano 904.

El recuerdo

Velada artística en el Centro Polivalente de Arte. Si tenés una banda, o sos solista, bailas o pintas, te invitamos a participar de nuestra última velada artística. Inscripciones: Hasta el 1 de octubre al 2964 55-47-09.

Pantalla del Parque de los 100 años.

Durante todo el fin de semana, en la pantalla gigante aledaña al Parque de los 100 Años se transmiten propuestas infantiles y recitales.

Primavera en el Paseo

Te invitamos a disfrutar de un entretenido recorrido por el Paseo de los Artesanos, en Fagnano 650 sábados y domingos de 15:00 a 21:00 Artesanos, manualistas, artistas y emprendedores locales.

10 años después del beso

Comedia. Sábado 30 de septiembre a las 21:00 en el Teatro Hain, Ushuaia. Anticipadas al 2901 491650

Día Mundial del Corazón

Valora tu vida, cuidá tu corazón. Viernes 29 de septiembre de 15:00 a 17:00 en Casa de la Alegría, Las Azucenas 23 – barrio Arraigo Sur.

51 años de Tolhuin

Convocatoria al desfile. Invitan a instituciones, clubes, asociaciones y organizaciones interesadas en participar del tradicional desfile cívico militar con motivo de los 51 años de Tolhuin. Inscripciones abiertas hasta el 2 de octubre en ceremonialyprotocolotolhuin@gmail.com o en Rupatini 51 de 08:00 a 15:00